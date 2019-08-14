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Главная / У ICTV – новая спортивная победа: І место на Чемпионате мира по рогейну / 14.08.2019 11:45
14.08.2019 11:45
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У ICTV – новая спортивная победа: І место на Чемпионате мира по рогейну

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Сотрудники ICTV уже не впервые участвуют в спортивных соревнованиях. Но на этот раз режиссеру отдела эфирной рекламы телеканала Евгению Циреню удалось стать чемпионом мира! Вместе со своей командой Altra-Endurance Team он занял первое место на Чемпионате Мира по рогейну в Испании (WRC2019).

Кроме Евгения в Altra-Endurance Team, которая представляла Украину на соревнованиях, вошли Городинец Артем и Захарова Полина. Члены команды уже попадали в десятку сильнейших и неоднократно занимали призовые места. Поэтому к мировым соревнованиям по рогейну украинцы были готовы на все сто.

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Чемпионат мира по рогейну – командному виду спорта, который сочетает приключенческие гонки, спортивное ориентирование и горные марафоны – проводится в формате 24 часа. В этом году участие в чемпионате приняли более 380 команд, а это – 1000 человек с 34-х стран мира. Украину представляла многочисленная делегация, насчитывавшая 33 команды.

– Рогейн – достаточно интересный вид соревнований. Специфика местности и погодные условия играют ключевую роль, – рассказывает Евгений Цирень. – Мы очень тщательно готовились к этому чемпионату. Были продуманы все аспекты гонки и все возможные форс-мажоры. Поэтому гонка прошла достаточно гладко. Мы впервые принимали участие в соревнованиях мирового уровня таким составом. Но накануне пробежали Gorgany Race, чтобы так сказать «притереться».

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Соревнования проходили в небольшом курортном городке Ла Молина, расположенном в Каталонских Пиренеях. Территория соревнований раскинулась на 140 км² по склонам гор. Гористая местность с переходами от пологих до очень крутых склонов требовала от спортсменов высокой физической и технической подготовки. По словам Евгения, за гонку команда пробежала 105 километров.

Победа на Чемпионате Мира по рогейну – это высшее достижение для украинского рогейна, который находится в составе Федерации спортивного ориентирования Украины (ФСОУ).

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Теги: ICTV
14.08.2019 11:45
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