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Головна / Успіхи тижня на ICTV: Юрчишини, Факти, Антизомбі / 26.04.2019 14:59

Успіхи тижня на ICTV: Юрчишини, Факти, Антизомбі

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У четвер, 25-го квітня, канал ICTV став лідером телеперегляду серед усіх національних каналів з часткою 12,2%, а програма «Факти» побила історичний рекорд з часткою 17,1%.

Успішно пройшла прем’єра комедійного серіалу «Юрчишини». На цьому тижні глядачі побачили фінальні серії з часткою перегляду 11,9%. Стартував серіал теж гучно – майже 2 млн осіб побачили першу серію 9-го квітня. Загалом «Юрчишиних» подивилися 7,5 млн глядачів по аудиторії 4+, а це 8% всього населення України.

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Крім того, в четвер, програма «Факти» о 21:10 побила історичний рекорд. Найвища частка за всю історію існування програми в слоті – 17,1% по аудиторії 18-54, 50+. «Факти» подивилися 7,3 млн українців по аудиторії 4+.

Програма «Антизомбі» теж побила власні рекорди, зібравши частку телеперегляду – 11,8%. Це третій результат за історію існування проекту. 25-го квітня програму дивилися 6,9 млн осіб в Україні по аудиторії 4+.

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Теги: антизомби, рекорди ICTV, факти ICTV, Юрчишини
26.04.2019 14:59
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