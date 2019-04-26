Успехи недели на ICTV: Юрчишины, Факты, Антизомби

В четверг, 25-го апреля, канал ICTV стал лидером телесмотрения среди всех национальных каналов с долей 12,2%, а программа «Факты» побила исторический рекорд с долей 17,1%.

Успешно прошла премьера комедийного сериала «Юрчишины». На этой неделе зрители увидели финальные серии, доля просмотра которых составила 11,9%. Стартовал сериал тоже громко – почти 2 млн человек увидели первую серию 9-го апреля. Всего «Юрчишиных» посмотрели 7,5 млн зрителей по аудитории 4+, а это 8% всего населения Украины.

Кроме того, в четверг, программа «Факты» в 21:10 побила исторический рекорд. Самая высокая доля за всю историю существования программы в слоте – 17,1% по аудитории 18-54, 50+. «Факты» посмотрели 7,3 млн украинцев по аудитории 4+.

Программа «Антизомби» тоже побила собственные рекорды, собрав долю телесмотрения – 11,8%. Это третий результат за историю существования проекта. 25-го апреля программу смотрели 6,9 млн человек в Украине (по аудитории 4+).

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