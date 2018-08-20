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Головна / Улюблені проекти ICTV повертаються / 20.08.2018 15:21

Улюблені проекти ICTV повертаються

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Закінчується гаряча пора та відпустки, проте не варто сумувати — на телеекрани повертаються улюблені проекти ICTV! Ви знову зустрінетеся з програмами: «Свобода слова», «Гражданская оборона», «Антизомбі», «Факти тижня з Оксаною Соколовою» та «Секретний фронт». На вас чекає безліч подій, цікавих розслідувань та політичних дискусій!

Актуальні політичні теми тижня щопонеділка висвітлюються у політичному ток-шоу «Свобода слова». З яких подій почнеться нова парламентська сесія? Дивіться у нових випусках проекту.

Гострі дискусії головних політиків країни у прямих ефірах ток-шоу «Свобода слова» з 3 вересня щопонеділка о 22:30.

«Гражданская оборона» — проект, який роками ретельно висвітлює питання геополітики, міжнародної дипломатії та війни на Донбасі. У свіжих випусках на вас чекатимуть ще більше резонансних тем та професійної аналітики.

Дивіться нові випуски програми «Гражданская оборона» в ефірі з 7 серпня, щовівторка о 20:20.

Пропагандистські штампи російських ЗМІ про Україну щоп’ятниці розвінчують журналісти в проекті «Антизомбі». У нових випусках ще більше беззастережної правди!

Дивіться свіжі викриття програми «Антизомбі» з 10 серпня щоп’ятниці о 20:20.

У програмі «Факти тижня з Оксаною Соколовою» ви зможете знову побачити авторський погляд на найбільш значущі новини тижня в Україні та світі. Не проґавте головні події!

Дивіться програму «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою» з 26 серпня щонеділі о 18:45.

Лише у проекті «Секретний фронт» українські телеглядачі можуть дізнатися про маловідомі факти історії та технології, якими наша країна має пишатися, скандальні теорії з минулого та неймовірні прогнози на майбутнє України та світу.

Не проґавте нові випуски програми «Секретний фронт» з 22 серпня щосереди о 20:20.

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Теги: новий сезон, прем'єри ICTV
20.08.2018 15:21
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