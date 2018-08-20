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Главная / Любимые проекты ICTV возвращаются / 20.08.2018 15:21

Любимые проекты ICTV возвращаются

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Заканчивается горячая пора и отпуска, однако не стоит унывать – на телеэкраны возвращаются любимые проекты ICTV! Вы снова встретитесь с программами: «Свобода слова», «Гражданская оборона», «Антизомби», «Факты недели с Оксаной Соколовой» и «Секретный фронт». Вас ждет множество событий, интересных расследований и политических дискуссий!

Актуальные политические темы недели по понедельникам освещаются в политическом ток-шоу «Свобода слова». С каких событий начнется новая парламентская сессия? Смотрите в новых выпусках проекта.

Острые дискуссии ведущих политиков страны в прямых эфирах ток-шоу «Свобода слова» с 3 сентября по понедельникам в 22:30.

«Гражданская оборона» – проект, который годами тщательно освещает вопросы геополитики, международной дипломатии и войны на Донбассе. В свежих выпусках вас будут ждать еще больше резонансных тем и профессиональной аналитики.

Смотрите новые выпуски программы «Гражданская оборона» в эфире с 7 августа, по вторникам в 20:20.

Пропагандистские штампы российских СМИ об Украине по пятницам развенчивают журналисты в проекте «Антизомби». В новых выпусках еще больше безоговорочной истины!

Смотрите свежие разоблачения программы «Антизомби» с 10 августа по пятницам в 20:20.

В программе «Факты недели с Оксаной Соколовой» вы сможете снова увидеть авторский взгляд на наиболее значимые новости недели в Украине и мире. Не пропустите главные события!

Смотрите программу «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» с 26 августа каждое воскресенье в 18:45.

Только в проекте «Секретный фронт» украинские телезрители могут узнать о малоизвестных фактах истории и технологии, которыми наша страна должна гордиться, скандальные теории из прошлого и невероятные прогнозы на будущее Украины и мира.

Не пропустите новые выпуски программы «Секретный фронт» с 22 августа по средам в 20:20.

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Теги: новий сезон, прем'єри ICTV
20.08.2018 15:21
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