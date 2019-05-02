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Головна / У травні ICTV покаже серіали для справжніх чоловіків / 02.05.2019 10:00

У травні ICTV покаже серіали для справжніх чоловіків

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У травні телеканал з чоловічим характером ICTV покаже своїм глядачам низку міні-серіалів про справжні чоловічі розбірки, незламність духу, силу волі та патріотизм.

9 травня о 20:05 відбудеться довгоочікувана прем’єра воєнно-патріотичної драми «Танк», яка покаже історію, засновану на реальних подіях про відчайдушну боротьбу з німцями за експериментальний танк Т-34.

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Воєнну драму «Конвой»  про мужніх українських солдат, які не побоялись вступити в нерівний бій з ворогами та про нелегкий вибір можна буде подивитись 14-15 травня о 22:20.

Справжній чоловічий екшн з викраденнями, гонитвами та перестрілками обіцяє бойовик «В полоні у перевертня», де трьом друзям доведеться нести секретний вантаж пішки через румунський кордон. Прем’єру дивіться 20 травня о 21:20.

Із 27 по 30 травня о 21:30 завершує показ чоловічих серіалів прем’єра детективно-кримінальної драми «Перевірка» про шахрайства, пограбування та вбивства.

Дивіться всі ексклюзивні прем’єри серіалів в травні на телеканалі ICTV.

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Теги: прем'єра серіалу, прем'єри ICTV
02.05.2019 10:00
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