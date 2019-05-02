В мае ICTV покажет сериалы для настоящих мужчин

В мае телеканал с мужским характером ICTV покажет своим зрителям ряд мини-сериалов о настоящих мужских разборках, силе духа, воли и патриотизма.

9 мая в 20:05 состоится долгожданная премьера военно-патриотической драмы «Танк», которая покажет историю, основанную на реальных событиях об отчаянной борьбе с немцами за экспериментальный танк Т-34.

Военную драму «Конвой» о мужественных украинских солдатах, которые не побоялись вступить в неравный бой с врагами и о нелегком выборе можно будет посмотреть 14-15 мая в 22:20.

Настоящий мужской экшн с похищениями, погонями и перестрелками обещает боевик «В плену у оборотня», где трем друзьям придется нести секретный груз пешком через румынскую границу. Премьеру смотрите 20 мая в 21:20.

С 27 по 30 мая в 21:30 завершает показ мужских сериалов премьера детективно-криминальной драмы «Проверка» о мошенничествах, ограблениях и убийствах.

Смотрите все эксклюзивные премьеры сериалов в мае на телеканале ICTV.

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