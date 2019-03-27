У день виборів ICTV покаже спеціальні випуски програми ФАКТИ

31 березня телеканал ICTV покаже низку спецвипусків інформаційної програми «Факти», присвячених виборам президента України. «Факти» будуть надавати українцям оперативні новини про перебіг виборів протягом всього дня, а також озвучать результати проекту «Національний екзит-пол: президентські вибори 2019».

Спеціальні випуски «Фактів» будуть виходити о 8:45, 12:45, 15:45 та о 20:00. Глядачів телеканалу чекають прямі включення з регіональних виборчих дільниць, а також включення з Центральної виборчої комісії.

О 20:00 31 березня на телеканалі ICTV будуть оприлюднені результати «Національного екзит-полу 2019», інформаційним партнером якого виступив медіахолдинг StarLightMedia. Дослідження проводить Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Польовий етап дослідження «Національний екзит-пол 2019» здійснюватимуть дві провідні українські соціологічні компанії – Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Головна мета проекту – забезпечити ефективний громадський контроль за чесністю виборів.

Дивіться спеціальні випуски програми «Факти» 31 березня на телеканалі ICTV і будьте в курсі найсвіжіших новин!