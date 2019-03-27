Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / У день виборів ICTV покаже спеціальні випуски програми ФАКТИ / 27.03.2019 12:38

У день виборів ICTV покаже спеціальні випуски програми ФАКТИ

0 - 0

31 березня телеканал ICTV покаже низку спецвипусків інформаційної програми «Факти», присвячених виборам президента України. «Факти» будуть надавати українцям оперативні новини про перебіг виборів протягом всього дня, а також озвучать результати проекту «Національний екзит-пол: президентські вибори 2019».

Спеціальні випуски «Фактів» будуть виходити о 8:45, 12:45, 15:45 та о 20:00. Глядачів телеканалу чекають прямі включення з регіональних виборчих дільниць, а також включення  з Центральної виборчої комісії.

О 20:00 31 березня на телеканалі ICTV будуть оприлюднені результати «Національного екзит-полу 2019», інформаційним партнером якого виступив медіахолдинг StarLightMedia. Дослідження проводить Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Польовий етап дослідження «Національний екзит-пол 2019» здійснюватимуть дві провідні українські соціологічні компанії – Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Головна мета проекту – забезпечити ефективний громадський контроль за чесністю виборів.

Дивіться спеціальні випуски програми «Факти» 31 березня на телеканалі ICTV і будьте в курсі найсвіжіших новин!

Теги: вибори в Україні, факти ICTV
27.03.2019 12:38
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще