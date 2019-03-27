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Главная / В день выборов ICTV покажет специальные выпуски программы ФАКТЫ / 27.03.2019 12:38

В день выборов ICTV покажет специальные выпуски программы ФАКТЫ

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31 марта телеканал ICTV покажет ряд спецвыпусков информационной программы «Факты», посвященных выборам президента Украины. «Факты» будут предоставлять украинцам оперативные новости о ходе выборов в течение всего дня, а также озвучат результаты проекта «Национальный экзит-пол: президентские выборы 2019».

Специальные выпуски «Фактов» будут выходить в 8:45, 12:45, 15:45 и в 20:00. Зрителей телеканала ждут прямые включения из региональных избирательных участков, а также включения из Центральной избирательной комиссии.

В 20:00 31 марта на телеканале ICTV будут обнародованы результаты «Национального экзит-пола 2019», информационным партнером которого выступил медиахолдинг StarLightMedia. Исследование проводит Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Полевой этап исследования «Национальный экзит-пол 2019» будут осуществлять две ведущие украинские социологические компании – Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Главная цель проекта – обеспечить эффективный общественный контроль над честностью выборов.

Смотрите специальные выпуски программы «Факты» 31 марта на телеканале ICTV и будьте в курсе самых свежих новостей!

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Теги: вибори в Україні, факти ICTV
27.03.2019 12:38
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