Цирк потвор, мексиканські наркокартелі та моральні принципи: Які кінопрем’єри тижня підготував ICTV

Цього тижня ICTV пропонує глядачам кінопрем’єри, які просто неможливо пропустити. Як було організовано легендарний «Цирк братів Рінглінг, Барнума і Бейлі» – дивіться в мюзиклі «Найвеличніший шоумен», а жорстокий світ мексиканських наркокартелів покажуть кримінальні трилери «Сікаріо» та «Сікаріо-2: Проти всіх».

«Найвеличніший шоумен»

Усім прихильникам оскароносного «Ла-Ла-Ленду» точно прийде до смаку захоплюючий мюзикл «Найвеличніший шоумен» режисера Майкла Грейсі. В основі сюжету – історія одного із засновників легендарного «Цирку братів Рінглінг, Барнума і Бейлі» та найбільшої фігури ХІХ століття – Фінеаса Тейлора Барнума.

Головний герой з ранніх років мріяв потрапити в історію, але ніяк не міг знайти собі заняття до душі, поки йому не спало на думку створити циркове шоу. Велетні, ліліпути, бородата жінка та інші незвичайні персонажі, яких суспільство вважає потворними – починають веселити людей і приносити Барнуму мільйони.

В головних ролях Г’ю Джекман («Люди Ікс», «Ван Хелсінг», «Престиж»), любитель мюзиклів Зак Ефрон, зірка американських серіалів, співачка, танцівниця і модель Зендая та шведська акторка Ребекка Ферґюсон.

Дивіться фільм «Найвеличніший шоумен» в п’ятницю об 11:10 на ICTV.

«Сікаріо»

Гостросюжетний емоційний трилер «Сікаріо» режисера Дені Вільнева представляє глядачеві корупційний та заплутаний світ на кордоні США та Мексики.

Головна героїня – агент ФБР Кейт Мейсі не один раз зіштовхувалась з постачальниками наркотиків, проте цього разу на неї очікує справжнє пекло. Жінка навіть не підозрює, що потрапила у лігво, де не діють закони, а навколо лише насильство, смерть, продажні поліцейські та величезні потоки грошей.

Протягом всього фільму головній героїні доведеться поставати перед складними моральними дилемами: чи можливо зупинити картелі, не уподібнюючись їм і наскільки далеко вона може зайти, аби покарати винних в багаточисельних смертях і назавжди зупинити головний канал наркотрафіку.

В головних ролях англійська акторка Емілі Блант, пуерто-риканець та володар «Оскара» за найкращу роль другого плану у фільмі «Трафік» – Бенісіо дель Торо, а також американський актор Джош Бролін («Гарві Мілк», «Люди в чорному 3», «Дедпул»).

Дивіться фільм «Сікаріо» в суботу о 19:10 на ICTV.

«Сікаріо-2: Проти всіх»

Друга частина кримінального трилеру «Сікаріо» виявилась не менш гостросюжетною. Проте в сиквелі не буде агента ФБР Кейт Мейсі, а крісло режисера зайняв не Дені Вільнев, а італієць – Стефано Солліма.

Війна між наркоторгівцями США і Мексики посилюється, коли картелі починають поставляти не лише героїн, а й своїх терористів через американський кордон. ЦРУ вирішує таємно розв’язати війну між двома найвпливовішими картелями, щоб перекрити їм шляхи постачання. Аби операція пройшла успішно федеральному агенту Метту Ґрейверу (Джош Бролін) та його не дуже надійному напарнику Алехандро (Бенісіо дель Торо) доведеться знову об’єднати зусилля.

Дивіться фільм «Сікаріо-2: Проти всіх» в суботу о 21:35 на ICTV.

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