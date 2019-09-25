Цирк уродов, мексиканские наркокартели и нравственные принципы: Какие кинопремьеры недели подготовил ICTV

На этой неделе ICTV предлагает зрителям кинопремьеры, которые просто невозможно пропустить. Как было организовано легендарный «Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли» – смотрите в мюзикле «Величайший шоумен», а жестокий мир мексиканских наркокартелей покажут уголовные триллеры «Сикарио» и «Сикарио-2: Против всех».

«Величайший шоумен»

Всем поклонникам оскароносного «Ла-Ла-Ленда» точно придется по вкусу захватывающий мюзикл «Величайший шоумен» режиссера Майкла Грейси. В основе сюжета – история одного из основателей легендарного «Цирка братьев Ринглинг, Барнума и Бейли» и крупнейшей фигуры XIX века – Финеаса Тейлора Барнума.

Главный герой с ранних лет мечтал попасть в историю, но никак не мог найти себе занятие по душе, пока ему не пришло в голову создать цирковое шоу. Великаны, лилипуты, бородатая женщина и другие необычные персонажи, которых общество считает уродливыми – начинают веселить людей и приносить Барнуму миллионы.

В главных ролях Хью Джекман ( «Люди Икс», «Ван Хельсинг», «Престиж»), любитель мюзиклов Зак Эфрон, звезда американских сериалов, певица, танцовщица и модель Зендая и шведская актриса Ребекка Фергюсон.

Смотрите фильм «Величайший шоумен» в пятницу в 11:10 на ICTV.

«Сикарио»

Остросюжетный эмоциональный триллер «Сикарио» режиссера Дени Вильнева представляет зрителю коррупционный и запутанный мир на границе США и Мексики.

Главная героиня – агент ФБР Кейт Мэйси не раз сталкивалась с поставщиками наркотиков, однако на этот раз ей предстоит настоящий ад. Женщина даже не подозревает, что попала в логово, где не действуют законы, а одно насилие, смерть, продажные полицейские и огромные потоки денег.

Главная героиня окажется перед сложными моральными дилеммами: возможно ли остановить картели, не уподобляясь им, и насколько далеко она может зайти, чтобы наказать виновных в многочисленных смертях и навсегда остановить главный канал наркотрафика.

В главных ролях английская актриса Эмили Блант, пуэрто-риканец и обладатель «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме «Траффик» – Бенисио дель Торо, а также американский актер Джош Бролин ( «Харви Милк», «Люди в черном 3», «Дэдпул»).

Смотрите фильм «Сикарио» в субботу в 19:10 на ICTV.

«Сикарио-2: Против всех»

Вторая часть уголовного триллера «Сикарио» оказалась не менее остросюжетной. Однако в сиквеле не будет агента ФБР Кейт Мэйси, а кресло режиссера занял не Дени Вильнев, а итальянец – Стефано Соллима.

Война между наркоторговцами США и Мексики усиливается, когда картели начинают поставлять не только героин, но и своих террористов через американскую границу. ЦРУ решает тайно развязать войну между двумя влиятельными картелями, чтобы перекрыть им пути снабжения. Чтобы операция прошла успешно, федеральному агенту Мэтту Ґрейверу (Джош Бролин) и его не очень надежном напарнику Алехандро (Бенисио дель Торо) придется снова объединить усилия.

Смотрите фильм «Сикарио-2: Против всех» в субботу в 21:35 на ICTV.

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