«Троя», «Александр» та два фільми «300 спартанців»: античні вихідні на ICTV

Якщо ви вирішили провести вихідні перед телевізором – радимо вам вмикати ICTV. У суботу та неділю телеканал пропонує подивитися пізнавальні історичні фільми про античні часи з неймовірними битвами гладіаторів і кривавими поєдинками на війнах, що вплинули на долі різних народів. Дивіться у суботу фільми «Троя» та «300 спартанців», а в неділю «300 спартанців: Відродження імперії» та «Александр».

«Троя»

Історичний фільм режисера Вольфанга Петерсена «Троя» знятий по мотивам поеми Гомера «Іліада». Кохання між Парісом – спадкоємцем Трої та Оленою Прекрасною – спартанською красунею – стало початком війни, яка ледь не знищила цілу цивілізацію. «Троя» є одним із найдорожчих фільмів світового кінематографу, оскільки на час завершення зйомок загальні затрати досягли суми приблизно в 175 мільйонів доларів.

Цікавий факт:

Заради ролі Ахілла, Бред Пітт провів півроку в напружених тренуваннях, а також покинув палити. Актор зізнався, що це було найважчим з того, що йому довелося пережити.

Дивіться фільм «Троя» в суботу о 20:07 на ICTV.

«300 спартанців»

Це американська екранізація однойменного коміксу Френка Міллера про битву при Фермопілах між багатотисячною армією персів та 300-ма спартанцями під командуванням царя Леоніда. Незважаючи на те, що за основу взяті історичні події – у фільмі більше елементів з коміксу, аніж з історії. Наприклад, там показані казкові створіння, які атакують спартанців. Крім того, доволі суб’єктивно інтерпретовані відомі історичні персонажі.

Цікавий факт:

Через демонічний образ Персії, фільм був заборонений до прокату в Ірані. Влада Ірану назвала фільм «образою перської цивілізації» і «частиною американської психологічної війни проти іранської культури».

Дивіться фільм «300 спартанців» в суботу о 23:35 на ICTV.

«300 спартанців: Відродження імперії»

«300 спартанців: Відродження імперії» – це мідквел фільму «300 спартанців», тобто він відбувається одночасно з оригінальним сюжетом та доповнює його. Здобувши перемогу над 300 спартанцями, перська армія під керівництвом Ксеркса відправляється на південь. І перше місто на шляху армії безжального воїна – Афіни, на захист якого встає грецький полководець Фемістокл.

Цікавий факт:

Назва фільму змінювалась декілька разів: спочатку «Ксеркс», потім «300 спартанців: битва при Артемісії», але перед прем’єрою знімальна група обрала третій варіант «300 спартанців: Відродження імперії».

Дивіться фільм «300 спартанців: Відродження імперії» в неділю о 20:36 на ICTV.

«Александр»

Історичний фільм «Александр» режисера Олівера Стоуна розповідає про масштабні завоювання та подвиги видатного полководця Александра Македонського. У фільмі режисер намагається осмислити блискучий успіх полководця, тому яскраво передає сцени битви при Гавгамелах з перським царем Дарієм та з індійським царем Пором на річці Гідасп.

Цікавий факт:

У Греції перед прем’єрою фільму розгорівся гучний скандал: громадськість закликала бойкотувати фільм через те, що він принижує образ Александра, показуючи його бісексуальність.

Дивіться фільм «Александр» в неділю о 22:44 на ICTV.