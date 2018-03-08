«Троя», «Александр» и два фильма «300 спартанцев»: античные выходные на ICTV

Если вы решили провести выходные перед телевизором – советуем вам включать ICTV. В субботу и воскресенье телеканал предлагает посмотреть познавательные исторические фильмы об античных временах с невероятными битвами гладиаторов и кровавыми поединками на войнах, повлиявших на судьбы разных народов. Смотрите в субботу фильмы «Троя» и «300 спартанцев», а в воскресенье «300 спартанцев: Возрождение империи» и «Александр».

«Троя»

Исторический фильм режиссера Вольфанга Петерсена «Троя» снят по мотивам поэмы Гомера «Илиада». Любовь между Парисом – наследником Трои и Еленой Прекрасной – спартанской красавицей – стало началом войны, которая едва не уничтожила целую цивилизацию. «Троя» является одним из самых дорогих фильмов мирового кинематографа, поскольку на время завершения съемок общие затраты достигли суммы примерно в 175 тысяч долларов.

Интересный факт:

Ради роли Ахилла, Брэд Питт провел полгода в напряженных тренировках, а также покинул курить. Актер признался, что это было самым тяжелым из того, что ему пришлось пережить.

Смотрите фильм «Троя» в субботу в 20:07 на ICTV.

«300 спартанцев»

Это американская экранизация одноименного комикса Фрэнка Миллера о битве при Фермопилах между многотысячной армией персов и 300 спартанцами под командованием царя Леонида. Несмотря на то, что за основу взяты исторические события – в фильме больше элементов из комикса, чем истории. Например, там показаны сказочные существа, которые атакуют спартанцев. Кроме того, довольно субъективно интерпретированы известные исторические персонажи.

Интересный факт:

Через демонический образ Персии, фильм был запрещен к прокату в Иране. Власти Ирана назвали фильм «оскорблением персидской цивилизации» и «частью американской психологической войны против иранской культуры».

Смотрите фильм «300 спартанцев» в субботу в 23:35 на ICTV.

«300 спартанцев: Возрождение империи»

«300 спартанцев: Возрождение империи» – это мидквел фильма «300 спартанцев», то есть он происходит одновременно с оригинальным сюжетом и дополняет его. Одержав победу над 300 спартанцами, Персидский армия под руководством Ксеркса отправляется на юг. И первый город на пути армии безжалостного воина – Афины, на защиту которого встает греческий полководец Фемистокл.

Интересный факт:

Название фильма менялась несколько раз: сначала «Ксеркс», затем «300 спартанцев: битва при Артемисии», но перед премьерой съемочная группа выбрала третий вариант «300 спартанцев: Возрождение империи».

Смотрите фильм «300 спартанцев: Возрождение империи» в воскресенье в 20:36 на ICTV.

«Александр»

Исторический фильм «Александр» режиссера Оливера Стоуна рассказывает о масштабных завоевания и подвиги выдающегося полководца Александра Македонского. В фильме режиссер пытается осмыслить блестящий успех полководца, так ярко передает сцены битвы при Гавгамелах с персидским царем Дарием и с индийским царем Паром на реке Гидасп.

Интересный факт:

В Греции перед премьерой фильма разгорелся громкий скандал: общественность призвала бойкотировать фильм из-за того, что он унижает образ Александра, показывая его бисексуальность.

Смотрите фильм «Александр» в воскресенье в 22:44 на ICTV.