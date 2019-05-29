ТОП-50 НОВИХ ЛІДЕРІВ другого сезону обрано!

Днями завершився другий етап всеукраїнського телепроекту «Нові лідери». Серед 275 претендентів українці обрали ТОП-50 лідерів із найбільш цікавою ідеєю національного масштабу. Щоб забезпечити чесний і незаангажований відбір учасників, 25 Лідерів обирали на сайті NOVILIDERY.COM інтернет-виборці, другу половину – Відбірковий комітет.

Серед п’ятдесяти лідерів 16 учасників запропонували ідеї по соціальному захисту, 9 – ідеї з розвитку економіки України, 6 планують вдосконалювати систему державного управління, 4 – ідеї за права людей, по 2 – фінанси, банківська, судова та гуманітарна системи. Одна лідерка просуватиме ідею у сфері безпеки і оборони. Інші учасники запропонували ідеї, які не увійшли до жодної з цих категорій.

Попереднього року ми мали велику кількість зірок місцевого самоврядування

Зараз же хочеться показати на національному рівні, що лідерство є, плюс гуманітарні та безпекові теми. Вони, як на мене, переважають, а також утилізація сміття і екологічна політика держави, – розповідає координаторка виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Вік найстаршого учасника, який перейде до наступного етапу проекту – 54 роки. Що ж до гендерної розстановки, то жінки складають 38% лідерів (19 осіб), а чоловіки – 62% (31 чоловік). Більшість лідерів – представники Київської області (28 ідей).

Голоси інтернет-виборців перевірялись шляхом аудіювання випадкової вибірки кожного 20-го виборця. Деякі кандидати, у кого помічена була висока активність в останні дні голосування, були перевірені ретельніше. До уваги бралися скарги від інших кандидатів, а також голоси з однакових IP-адрес. До фінального списку ТОП-25 лідерів від Виборців увійшли:

Ященко Ігор

Паращенко Олексій

Пилипко Юлія

Дрюк-Ілляшенко Юлія

Куць Роман

Квач Алла

Жолнович Оксана

Ващук Денис

Несміянов Максим

Кунь Євген

Василець Олеся

Счастливцева Руфіна

Богомазов Павло

Івагло Сергій

Островський Назарій

Вережак Іван

Мединський Микола

Бараник Юрій

Жиленков Олександр

Островський Ян

Ніцой Лариса

Панченко Інна

Ноздрачов Владислав

Тодорів Назарій

Когут Вячеслав

Відбірковий комітет національного проекту «Нові лідери» також визначився з переліком 25 Лідерів, які проходять до наступного етапу проекту. Ними стали:

Бадіков Тимофій

Беспалова-Малих Євгенія

Блистів Тетяна

Ведровська Валентина

Гатіятуллін Олександр

Дружиніна Олена

Дяків Віталій

Жукровський Ярослав

Іванова Ольга

Іонан Валерія

Іонов Максим

Кіріллова Юлія

Кондур Земфіра

Кузьміних Сергій

Купира Дмитро

Мовчан Олексій

Осипчук Євген

Остапів Любомир

Перхалець Марія

Рижій Павло

Стельмашов Артем

Чміль Леся

Шиба Ірина

Шматько Володимир

Юрченко Василь

Наразі розпочався третій етап другого сезону проекту «Нові лідери», в якому в ефірі програм «Факти» та «Вікна» журналісти розповідатимуть про ідеї змін 50 лідерів. А вже 13-14 червня Відбірковий комітет із п’ятдесяти Лідерів обере 8 учасників, які пройдуть у прямі ефіри.

Протягом усього проекту холдинг StarLightMedia ближче знайомитиме українців із учасниками проекту «Нові лідери» і надаватиме їм медійну підтримку (в ефірі новин на каналах ICTV та СТБ вийде по одному сюжету про кожного з п’ятдесяти Лідерів; просування проекту і його учасників на сайті NOVILIDERY.COM і в соціальних мережах).