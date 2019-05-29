Избраны ТОП-50 НОВЫХ ЛИДЕРОВ второго сезона!

На днях завершился второй этап всеукраинского телепроекта «Новые лидеры». Среди 275 претендентов украинцы выбрали ТОП-50 лидеров с наиболее интересной идеей национального масштаба. Чтобы обеспечить честный и незаангажированный отбор участников, 25 лидеров выбирали на сайте NOVILIDERY.COM интернет-избиратели, а вторую половину – Отборочный комитет.

Среди пятидесяти лидеров 16 участников предложили идеи по социальной защите, 9 – идеи по развитию экономики Украины, 6 планируют совершенствовать систему государственного управления, 4 – идеи за права людей, по 2 – финансы, банковская, судебная и гуманитарная системы. Один лидер продвигает идею в сфере безопасности и обороны. Другие участники предложили идеи, которые не вошли ни в одну из этих категорий.

В прошлом году у нас было большое количество звезд местного самоуправления.

Сейчас же хочется показать на национальном уровне, что лидерство есть, плюс гуманитарные и оборонные темы. Они, по-моему, преобладают, а также утилизация мусора и экологическая политика государства, – рассказывает координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Возраст самого старшего участника, который перейдет к следующему этапу проекта – 54 года. Что касается гендерной расстановки, то женщины составляют 38% лидеров (19 человек), а мужчины – 62% (31 человек). Большинство лидеров – представители Киевской области (28 идей).

Голоса интернет-избирателей проверялись путем аудирования случайной выборки каждого 20-го избирателя. Некоторых кандидатов, у которых была замечена высокая активность в последние дни голосования, проверили более тщательно. Во внимание принимались жалобы от других кандидатов, а также голоса из одинаковых IP-адресов. В финальный список ТОП-25 лидеров от Избирателей вошли:

Ященко Игорь

Паращенко Алексей

Пилипко Юлия

Дрюк-Илляшенко Юлия

Куць Роман

Квач Алла

Жолнович Оксана

Ващук Денис

Несмиянов Максим

Кунь Евген

Василец Олеся

Счастливцева Руфина

Богомазов Павел

Ивагло Сергей

Островский Назарий

Вережак Иван

Мединский Николай

Бараник Юрий

Жиленков Александр

Островский Ян

Ницой Лариса

Панченко Инна

Ноздрачов Владислав

Тодорив Назарий

Когут Вячеслав

Отборочный комитет национального проекта «Новые лидеры» также определился с перечнем 25 лидеров, которые проходят в следующий этап проекта. Ими стали:

Бадиков Тимофей

Беспалова-Малых Евгения

Блыстив Татьяна

Ведровская Валентина

Гатиятуллин Александр

Дружинина Елена

Дякив Виталий

Жукровский Ярослав

Иванова Ольга

Ионан Валерия

Ионов Максим

Кириллова Юлия

Кондур Земфира

Кузьминых Сергей

Купыра Дмитрий

Мовчан Алексей

Осипчук Евген

Остапив Любомир

Перхалец Мария

Рыжий Павел

Стельмашов Артем

Чмиль Леся

Шиба Ирина

Шматько Владимир

Юрченко Василий

Сейчас стартовал третий этап второго сезона проекта «Новые лидеры», в котором в эфире программы «Факты» и «Вікна» журналисты расскажут об идеях изменений 50 лидеров. А уже 13-14 июня Отборочный комитет из пятидесяти лидеров выберет 8 участников, которые пройдут в прямые эфиры.

В течение всего проекта холдинг StarLightMedia знакомить ближе украинцев с участниками проекта «Новые лидеры» и предоставлять им медийную поддержку: в эфире новостей на каналах ICTV и СТБ; а также продвижение проекта и его участников на сайте NOVILIDERY. COM и в социальных сетях.

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