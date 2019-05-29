Избраны ТОП-50 НОВЫХ ЛИДЕРОВ второго сезона!

На днях завершился второй этап всеукраинского телепроекта «Новые лидеры». Среди 275 претендентов украинцы выбрали ТОП-50 лидеров с наиболее интересной идеей национального масштаба. Чтобы обеспечить честный и незаангажированный отбор участников, 25 лидеров выбирали на сайте NOVILIDERY.COM интернет-избиратели, а вторую половину – Отборочный комитет.
Среди пятидесяти лидеров 16 участников предложили идеи по социальной защите, 9 – идеи по развитию экономики Украины, 6 планируют совершенствовать систему государственного управления, 4 – идеи за права людей, по 2 – финансы, банковская, судебная и гуманитарная системы. Один лидер продвигает идею в сфере безопасности и обороны. Другие участники предложили идеи, которые не вошли ни в одну из этих категорий.
В прошлом году у нас было большое количество звезд местного самоуправления.
Сейчас же хочется показать на национальном уровне, что лидерство есть, плюс гуманитарные и оборонные темы. Они, по-моему, преобладают, а также утилизация мусора и экологическая политика государства, – рассказывает координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
Возраст самого старшего участника, который перейдет к следующему этапу проекта – 54 года. Что касается гендерной расстановки, то женщины составляют 38% лидеров (19 человек), а мужчины – 62% (31 человек). Большинство лидеров – представители Киевской области (28 идей).
Голоса интернет-избирателей проверялись путем аудирования случайной выборки каждого 20-го избирателя. Некоторых кандидатов, у которых была замечена высокая активность в последние дни голосования, проверили более тщательно. Во внимание принимались жалобы от других кандидатов, а также голоса из одинаковых IP-адресов. В финальный список ТОП-25 лидеров от Избирателей вошли:
- Ященко Игорь
- Паращенко Алексей
- Пилипко Юлия
- Дрюк-Илляшенко Юлия
- Куць Роман
- Квач Алла
- Жолнович Оксана
- Ващук Денис
- Несмиянов Максим
- Кунь Евген
- Василец Олеся
- Счастливцева Руфина
- Богомазов Павел
- Ивагло Сергей
- Островский Назарий
- Вережак Иван
- Мединский Николай
- Бараник Юрий
- Жиленков Александр
- Островский Ян
- Ницой Лариса
- Панченко Инна
- Ноздрачов Владислав
- Тодорив Назарий
- Когут Вячеслав
Отборочный комитет национального проекта «Новые лидеры» также определился с перечнем 25 лидеров, которые проходят в следующий этап проекта. Ими стали:
- Бадиков Тимофей
- Беспалова-Малых Евгения
- Блыстив Татьяна
- Ведровская Валентина
- Гатиятуллин Александр
- Дружинина Елена
- Дякив Виталий
- Жукровский Ярослав
- Иванова Ольга
- Ионан Валерия
- Ионов Максим
- Кириллова Юлия
- Кондур Земфира
- Кузьминых Сергей
- Купыра Дмитрий
- Мовчан Алексей
- Осипчук Евген
- Остапив Любомир
- Перхалец Мария
- Рыжий Павел
- Стельмашов Артем
- Чмиль Леся
- Шиба Ирина
- Шматько Владимир
- Юрченко Василий
Сейчас стартовал третий этап второго сезона проекта «Новые лидеры», в котором в эфире программы «Факты» и «Вікна» журналисты расскажут об идеях изменений 50 лидеров. А уже 13-14 июня Отборочный комитет из пятидесяти лидеров выберет 8 участников, которые пройдут в прямые эфиры.
В течение всего проекта холдинг StarLightMedia знакомить ближе украинцев с участниками проекта «Новые лидеры» и предоставлять им медийную поддержку: в эфире новостей на каналах ICTV и СТБ; а также продвижение проекта и его участников на сайте NOVILIDERY. COM и в социальных сетях.
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