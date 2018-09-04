ТОП-5 цікавих фактів про фільм «Прогулянка висотою»

Завтра, 5 вересня, о 21:30 на ICTV відбудеться прем’єра біографічної драми «Прогулянка висотою». Це надзвичайно захоплюючий фільм у стилі циркового шоу, який від початку і до останньої хвилини надихає на сміливі вчинки. Напередодні прем’єри, ми підготували ТОП-5 цікавих фактів про створення фільму.

Режисером є Роберт Земекіс – відомий всьому світові за такими легендарними стрічками як «Назад у майбутнє» та «Форрест Гамп».

Фільм знятий на реальних подіях: 7 серпня 1974 року французький повітряний гімнаст Філіп Петі у Нью-Йорку пройшов по канату, натягнутому між знаменитими хмарочосами-близнюками.

Цікаво, що сам гімнаст був активно долучений до процесу створення картини: в декількох епізодах Петі можна почути в закадровій розповіді, а також він проводив приватні заняття для Джозефа Гордона-Левітта, який і зіграв головну роль. До речі, уроки з ходіння по канату були досить виснажливими, адже проходили щодня і тривали близько восьми годин.Та навіть незважаючи на інтенсивні тренування, деякі рухи на канаті, все-таки, були поза межами можливостей актора, тому в таких випадках ситуацію рятував один із найдосвідченіших канатоходців Америки – Джейд Кідар-Мартін.

Джозефу Гордону-Левітту довелось добряче попотіти не лише на уроках відомого гімнаста, а ще й позайматися із мовознавцями та спеціалістами із діалектів. Актор мав вивчити деякі репліки французькою, а також англійською мовою із яскраво вираженим паризьким акцентом Петі.

Робота над фільмом стала особливо складною для художника та керівника візуальних ефектів, адже потрібно було відтворити точну версію Нью-Йорка 1974 року з висоти 1400 футів. В цьому їм допомагали оригінальні креслення та архівні фотографії. Загалом, вигляд міста вдалося відтворити протягом трьох місяців важкої роботи.



Дивіться прем’єру біографічної драми «Прогулянка висотою» в середу, 5 вересня, о 21:30 на ICTV.

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