ТОП-5 интересных фактов о фильме «Прогулка»

Завтра, 5 сентября, в 21:30 на ICTV состоится премьера биографической драмы «Прогулка». Это очень увлекательный фильм в стиле циркового шоу, который от начала и до последней минуты вдохновляет на смелые поступки. Накануне премьеры, мы подготовили ТОП-5 интересных фактов о создании фильма.

Режиссером является Роберт Земекис – известный всему миру по таким легендарными лентам как «Назад в будущее» и «Форрест Гамп».

Фильм снят на реальных событиях: 7 августа 1974 французский воздушный гимнаст Филипп Пети в Нью-Йорке прошел по канату, натянутому между знаменитыми небоскребами-близнецами.

Интересно, что сам гимнаст был активно вовлечен в процесс создания картины: в нескольких эпизодах Пети можно услышать в закадровых рассказах, а также он проводил частные занятия для Джозефа Гордона-Левитта, который и сыграл главную роль. Кстати, уроки хождения по канату были довольно изнурительными, ведь они проходили ежедневно и продолжались около восьми часов. Но даже несмотря на интенсивные тренировки, некоторые движения на канате, все-таки, были вне возможностей актера, поэтому в таких случаях ситуацию спасал один из самых опытных канатоходцев Америки – Джейд Кидар-Мартин.

Джозефу Гордон-Левитту пришлось изрядно попотеть не только на уроках известного гимнаста, но и позаниматься с языковедами и специалистами из диалектов. Актер должен был изучить некоторые реплики французском, а на английском языке с ярко выраженным парижским акцентом Пети.

Работа над фильмом стала особенно сложной для художника и руководителя визуальных эффектов, ведь нужно было воспроизвести точную версию Нью-Йорка 1974 года с высоты 1400 футов. В этом им помогали оригинальные чертежи и архивные фотографии. В общем, вид города удалось воссоздать в течение трех месяцев тяжелой работы.

Смотрите премьеру биографической драмы «Прогулка» в среду, 5 сентября, в 21:30 на ICTV.

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