ТОП-5 цікавих фактів про фільм «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць»

В біографії Анджеліни Джолі десятки ролей та справжню популярність їй приніс фільм «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць». Вмикайте ICTV вже цієї суботи ти дивіться фільми: о 16:53 «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» та о 20:06 «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць – 2. Колиска життя». А поки ми підготували ТОП-5 цікавих фактів про екранізацію знаменитої серії відеоігор.

1.Жорстка конкуренція за головну роль.

Режисер фільму розглядав на головну роль багато гідних претенденток: Камерон Діас, Дженніфер Лопес, Демі Мур, Шарліз Терон, Кетрін Зету-Джонс, Сандру Буллок та багато інших, але кандидатура Джолі підійшла найкраще під образ Лари Крофт і зробила актрису справжньою зіркою Голлівуду.

2.Небезпечні зйомки.

Джолі була в жаху, коли тривали зйомки в джунглях, оскільки в машину, на якій вона їхала постійно падали змії. Крім того, в одній зі сцен актриса вивихнула щиколотку і режисеру довелось чекати одужання зірки.

3.Максимальна відповідність відеогрі.

Аби догодити фанатам відеогри, Джолі погодилась зніматись в коротких шортах, хоча спочатку була проти цього. Також щоб відповідати образу Лари Крофт, актрисі довелось збільшити груди за допомогою спеціальних накладок. Щоправда, в другій частині творці відмовились від цього, адже захотіли щоб головна героїня виглядала більш реалістично.

4.Інтенсивна підготовка до ролі.

Аби зіграти Лару Крофт, актрисі довелось серйозно підготуватись до зйомок. Анджеліна інтенсивно займалась стрільбою із різних видів зброї, кікбоксингом та йогою. Як наслідок, Лара на екрані і Лара в комп’ютерній грі мало чим відрізнялись одна від одної.

5.Високі касові збори.

Фільму «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» вдалося заробити близько 275 мільйонів доларів і стати найбільш касовим бойовиком із жінкою в головній ролі за всю історію кінематографу.

Дивіться фільм «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» в суботу о 16:53 та «Лара Крофт: Розкарадачка гробниць – 2. Колиска життя» о 20:06 на ICTV.