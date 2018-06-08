ТОП-5 интересных фактов о фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

В биографии Анджелины Джоли десятки ролей но настоящую известность ей принес фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Включайте ICTV уже в эту субботу и смотрите фильмы: в 16:53 «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и в 20:06 «Лара Крофт: Расхитительница гробниц – 2. Колыбель жизни». А пока мы подготовили ТОП-5 интересных фактов об экранизации знаменитой серии видеоигр.

1.Жесткая конкуренция за главную роль.

Режиссер фильма рассматривал на главную роль много достойных претенденток: Камерон Диас, Дженнифер Лопес, Деми Мур, Шарлиз Терон, Кэтрин Зету-Джонс, Сандру Буллок и многих других, но кандидатура Джоли подошла лучше всего под образ Лары Крофт и сделала актрису настоящей звездой Голливуда.

2.Опасные съемки.

Джоли была в ужасе, когда проходили съемки в джунглях, поскольку в машину, на которой она ехала постоянно падали змеи. Кроме того, в одной из сцен актриса вывихнула лодыжку и режиссеру пришлось ждать выздоровления звезды.

3.Максимальное соответствие видеоигре.

Чтобы угодить фанатам видеоигры, Джоли согласилась сниматься в коротких шортах, хотя изначально была против этого. Также чтобы соответствовать образу Лары Крофт, актрисе пришлось увеличить грудь с помощью специальных накладок. Правда, во второй части создатели отказались от этого, ведь захотели чтобы главная героиня выглядела более реалистично.

4.Интенсивная подготовка к роли.

Чтобы сыграть Лару Крофт, актрисе пришлось серьезно подготовиться к съемкам. Анджелина интенсивно занималась стрельбой из разных видов оружия, кикбоксингом и йогой. Как следствие, Лара на экране и Лара в компьютерной игре мало чем отличались друг от друга.

5.Высокие кассовые сборы.

Фильму «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» удалось заработать около 275 миллионов долларов и стать самым кассовым боевиком с женщиной в главной роли за всю историю кинематографа.

Смотрите фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» в субботу в 16:53 и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц – 2. Колыбель жизни» в 20:06 на ICTV.

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