ТОП-5 найкращих екранізацій Стівена Кінга

Стівен Кінг – один із найпопулярніших сучасних письменників та майстер гостросюжетної прози. І це не дивно, адже немає людини, яка хоча б раз в житті не тримала в руках книгу легендарного автора, або не дивилась фільм. По книгам Стівена Кінга екранізовано близько 200 кінокартин! Напередодні прем‘єри на ICTV фільму «Темна вежа», знятого по однойменній серії книг, ми вирішили згадати найкращі екранізації автора.

«Втеча із Шоушенка»

Просто неможливо почати ТОП найкращих екранізацій Кінга без «Втечі із Шоушенка»! Історія про незаконно обвинуваченого в смерті своєї дружини – Енді Дюфрейна завоювала мільйони шанувальників по всьому світу. Головний герой не лише не бажає миритися із беззаконням та жорстокістю, а ще й розробляє та втілює в життя складний план втечі із в’язниці. Про шалений успіх фільму свідчить не лише те, що він отримав сім номінацій на «Оскар», а й незмінна лідерська позиція в рейтингах найкращих фільмів.

«Зелена миля»

Ця стрічка здатна розчулити будь-кого! Але якщо у фіналі ви, все-таки, не заплакали, то варто задуматись про свою здатність співпереживати. Ще одна драма про життя у в’язниці не менш популярна від попереднього шедевру. Головний герой – невинний Джон Коффі володіє унікальними можливостями зцілювати інших, завжди пробачати будь-яку жорстокість та знаходити в усіх лише хороше. Наскільки б сильно глядачеві не хотілось бачити щасливий фінал, головний герой все одно помирає за чужі гріхи.



«Сяйво»

«Сяйво» – це безперечно один із найвидатніших фільмів жахів усіх часів. Шалений успіх кінокартина здобула завдяки цікавому сюжету та чудовому акторському складу. Зокрема, Джек Ніколсон відмінно виконав роль письменника, який зійшов з розуму в стінах безлюдного і наповненого привидами готелю. Крім того, багато сцен із «Сяйва» часто копіюють в інші фільми, мультфільми чи серіали.

«Воно»

Клоун – напевно чи не найстрашніший образ у фільмах жахів! А в двохгодинній екранізації однойменного роману Кінга, клоун Пеннівайз здійснює надзвичайно жорстокі вбивства. «Воно» – це саме той фільм, який повністю відповідає визначенню «страшний» та змусив ціле покоління боятися клоунів, тому не дивно, що ця кінострічка сміливо входить в ТОП-5 найкращих екранізацій «короля жахів» Стівена Кінга.

«Темна вежа»

Цієї неділі о 20:38 глядачі телеканалу ICTV зможуть подивитись прем’єру екранізації культового циклу романів Стівена Кінга – «Темна вежа». За 95 хвилин ви матимете змогу проникнутись історією, описаною у восьми книгах. За сюжетом, останній із ордену стрільців Роланд і його вічний ворог – Людина в чорному вже багато років ведуть війну в одному з паралельних світів. Хлопчик Джейк, що живе в сучасному Нью-Йорку, стає необхідною умовою для перемоги обох завдяки дару сяйва і здатності переміщатися між світами.

Дивіться прем’єру фільму «Темна вежа» на ICTV у неділю о 20:38.

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