ТОП-5 лучших экранизаций Стивена Кинга

Стивен Кинг – один из самых популярных современных писателей и мастер остросюжетной прозы. И это неудивительно, ведь нет человека, который хотя бы раз в жизни не держал в руках книгу легендарного автора, либо не смотрел фильм. По книгам Стивена Кинга экранизировано около 200 кинокартин! Накануне премьеры на ICTV фильма «Темная башня», снятого по одноименной серии книг, мы решили вспомнить лучшие экранизации автора.

«Побег из Шоушенка»

Просто невозможно начать ТОП лучших экранизаций Кинга без «Побега из Шоушенка»! История о незаконно обвиняемом в смерти своей жены – Энди Дюфрейна завоевала миллионы поклонников по всему миру. Главный герой не только не желает мириться с беззаконием и жестокостью, но и разрабатывает и воплощает в жизнь сложный план побега из тюрьмы. Об огромном успехе фильма свидетельствует не только то, что он получил семь номинаций на «Оскар», но и неизменная лидерская позиция в рейтингах лучших фильмов.

«Зеленая миля»

Эта лента способна растрогать любого! Но если в финале вы, все-таки, не заплакали, то стоит задуматься о своей способности сопереживать. Еще одна драма о жизни в тюрьме не менее популярная от предыдущего шедевра. Главный герой – невинный Джон Коффи обладает уникальными возможностями исцелять других, всегда прощать любую жестокость и находить во всех только хорошее. Насколько бы сильно зрителю не хотелось видеть счастливый финал, главный герой все равно умирает за чужие грехи.



«Сияние»

«Сияние» – это бесспорно один из величайших фильмов ужасов всех времен. Ошеломительный успех кинокартина получила благодаря интересному сюжету и замечательному актерскому составу. В частности, Джек Николсон отлично исполнил роль писателя, который сошел с ума в стенах безлюдного и наполненного призраками отеля. Кроме того, многие сцены из «Сияния» часто копируют в другие фильмы, мультфильмы или сериалы.

«Оно»

Клоун – наверное самый страшный образ в фильмах ужасов! А в двухчасовой экранизации одноименного романа Кинга, клоун Пеннивайз осуществляет чрезвычайно жестокие убийства. «Оно» – это именно тот фильм, который полностью соответствует определению «страшный» и заставил целое поколение бояться клоунов, поэтому неудивительно, что эта кинолента смело входит в ТОП-5 лучших экранизаций «короля ужасов» Стивена Кинга.

«Темная башня»

В это воскресенье в 20:38 зрители телеканала ICTV смогут посмотреть премьеру экранизации культового цикла романов Стивена Кинга – «Темная башня». За 95 минут вы сможете проникнуться историей, описанной в восьми книгах. По сюжету, последний из ордена стрелков Роланд и его вечный враг – Человек в черном уже много лет ведут войну в одном из параллельных миров. Мальчик Джейк, живущий в современном Нью-Йорке, становится необходимым условием для победы обоих благодаря дару сияния и способности перемещаться между мирами.

Смотрите премьеру фильма «Темная башня» на ICTV в воскресенье в 20:38.

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