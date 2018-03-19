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Головна / Топ 5 фактів про Централ-парк / 19.03.2018 11:48

Топ 5 фактів про Централ-парк

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Центральний парк в Нью-Йорку – перший громадський ландшафтний парк на території США. І не дивлячись на те, що він був створений більше 150 років тому – це, як і раніше, одна з найкрасивіших пам’яток мегаполісу!

  1. Центральний парк знаходиться в самому центрі острова Манхеттен. Звідси і його назва.
  2. Парк має чітку прямокутну форму. Створюється враження, що його висаджували «під лінійку». Розмір парку 4км на 800 м, що перевищує розмір князівства Монако.
  3. Централ-парк дуже популярне місце серед кінематографістів. З дня його створення він використовувався в якості локації для більш, ніж 240 фільмів!
  4. За статистикою щорічно парк відвідують понад 30 мільйонів людей. Крім прогулянок парк пропонує безліч розваг: дитячі майданчики, майданчики для занять спортом, амфітеатр з великою кількістю заходів та навіть зоопарк.
  5. Третій випуск третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» також знімали на території Централ-парку. Там Андрію Зрожевському належало прибирати за собаками!


Центральний Парк в Нью-Йорку, безсумнівно, місце, яке слід відвідати! А щоб дізнатися про нього більше – дивіться новий випуск «Особливості національної роботи» прямо зараз!

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особливості національної роботи
19.03.2018 11:48
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