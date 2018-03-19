PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вход Регистрация
Главная / Топ 5 фактов о Централ-парке / 19.03.2018 11:48

Топ 5 фактов о Централ-парке

0 - 0

Центральный парк в Нью-Йорке – первый общественны ландшафтный парк на территории США. И не смотря на то, что он был создан более 150 лет назад – это, по прежнему, одна из самых красивых достопримечательностей мегаполиса!

  1. Центральный парк находиться в самом центре острова Манхеттен. Отсюда и его название.
  2. Парк имеет четкую прямоугольную форму. Создается впечатление, что его создавали «под линейку». Размер парка 4км на 800 м, что превышает размер княжества Монако.
  3. Централ-парк очень популярное место среди кинематографистов. Со дня его создания он использовался в качестве локации для более, чем 240 фильмов!
  4. По статистике ежегодно парк посещают более 30 миллионов человек. Помимо прогулок парк предлагает множество развлечений: детские площадки, площадки для занятий спортом, амфитеатр с большим количеством мероприятий и даже зоопарк.
  5. Третий выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» также снимали на территории Централ-парка. Там Андрею Зрожевскому предстояло убирать за собаками!


Центральный Парк в НьюЙорке, несомненно, место, которое следует посетитьА чтобы узнать о нем больше – смотрите новый выпуск «Особенности национальной работы» прямо сейчас!

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы
19.03.2018 11:48
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще