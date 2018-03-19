Топ 5 фактов о Централ-парке

Центральный парк в Нью-Йорке – первый общественны ландшафтный парк на территории США. И не смотря на то, что он был создан более 150 лет назад – это, по прежнему, одна из самых красивых достопримечательностей мегаполиса!

Центральный парк находиться в самом центре острова Манхеттен. Отсюда и его название. Парк имеет четкую прямоугольную форму. Создается впечатление, что его создавали «под линейку». Размер парка 4км на 800 м, что превышает размер княжества Монако. Централ-парк очень популярное место среди кинематографистов. Со дня его создания он использовался в качестве локации для более, чем 240 фильмов! По статистике ежегодно парк посещают более 30 миллионов человек. Помимо прогулок парк предлагает множество развлечений: детские площадки, площадки для занятий спортом, амфитеатр с большим количеством мероприятий и даже зоопарк. Третий выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» также снимали на территории Централ-парка. Там Андрею Зрожевскому предстояло убирать за собаками!



Центральный Парк в Нью–Йорке, несомненно, место, которое следует посетить! А чтобы узнать о нем больше – смотрите новый выпуск «Особенности национальной работы» прямо сейчас!