ТОП-3 причини подивитись «Вбивство у Східному експресі» на ICTV

Цієї неділі о 20:35 на ICTV відбудеться прем’єра кримінальної драми «Вбивсто у Східному експресі» режисера, продюсера та виконавця головної ролі Кеннета Брана. Редакція ICTV.ua переконана, що ви повинні провести недільний вечір за переглядом цього фільму і зараз розкажемо чому.

Екранізація однойменного роману Агати Крісті

Стрічка знята на основі однойменного роману однієї із найвідоміших представниць детективного жанру – Агати Крісті. Її твори перекладені понад 100 мовами світу, а сумарний наклад друкованих видань становить близько 2 мільярда примірників, що дозволяє книгам Агати Крісті посісти 3-тє місце в історії після Біблії і творів Шекспіра!

Сюжет книги та її екранізації розповідає про розслідування бельгійським детективом Еркюлем Пуаро вбивства в потязі «Східний експрес», що прямує зі Стамбула в Англію. Під підозрою опиняється 13 пасажирів і в кожного з них своя таємниця.

Максимально зірковий акторський склад

Еркюля Пуаро зіграв британець Кеннет Брана («Дюнкерк», «Джек Раян: Теорія Хаосу», «Операція Валькірія»). Брана ретельно готувався до цієї ролі: працював над бельгійським акцентом, читав романи Агати Крісті та протягом 9-ти місяців відрощував довгі вуса.

Ролі пасажирів виконали Джонні Депп, Пенелопа Крус, Мішель Пфайффер, Віллем Дефо, Джуді Денч, Дерек Джекобі та інші.

Цікаво, що на роль місіс Хаббард, яку в результаті отримала Мішель Пфайффер, розглядались Шарліз Терон та Анджеліна Джолі. З останньою кінокомпанія припинила роботу через те, що акторка хотіла змінити сценарій щодо своєї героїні.

Яскравість та різноманіття образів

Окрім захоплюючого сюжету та зіркового складу, на особливу увагу заслуговує детальна продуманість кожного персонажу. Як виглядали заможні американці в 30-х роках ХХ століття? Які вбрання носили російські аристократи? Та що одягали угорські графині в ті часи? Всі ці образи у стрічці яскраво передала команда костюмерів під керівництвом Олександри Берн. Крім того, вона брала участь у виробництві таких картин як «Привид Опери», «Єлизавета», «Доктор Стрендж».

Дивіться кримінальну драму «Вбивство у Східному експресі» в неділю о 20:35 на ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.