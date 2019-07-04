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Главная / ТОП-3 причины посмотреть «Убийство в Восточном экспрессе» на ICTV / 04.07.2019 11:00
04.07.2019 11:00
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ТОП-3 причины посмотреть «Убийство в Восточном экспрессе» на ICTV

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В это воскресенье в 20:35 на ICTV состоится премьера криминальной драмы «Убийство в Восточном экспрессе» режиссера, продюсера и исполнителя главной роли Кеннета Брана. Редакция ICTV.ua убеждена, что вы должны провести воскресный вечер за просмотром этого фильма и сейчас расскажем почему.

Экранизация одноименного романа Агаты Кристи

Лента снята на основе одноименного романа одной из самых известных представительниц детективного жанра – Агаты Кристи. Ее произведения переведены более чем на 100 языков мира, а суммарный тираж печатных изданий составляет около 2-х миллиардов экземпляров, что позволяет книгам Агаты Кристи занять 3-е место в истории после Библии и сочинений Шекспира!

Сюжет книги и ее экранизации рассказывает о расследовании бельгийским детективом Эркюлем Пуаро убийства в поезде «Восточный экспресс», который отправляется из Стамбула в Англию. Под подозрением оказывается 13 пассажиров и у каждого из них своя тайна.

Максимально звездный актерский состав

Эркюля Пуаро сыграл британец Кеннет Брана («Дюнкерк», «Джек Райан: Теория Хаоса», «Операция Валькирия»). Брана тщательно готовился к этой роли: работал над бельгийским акцентом, читал романы Агаты Кристи и в течение 9-ти месяцев отращивал длинные усы.

Роли пассажиров исполнили Джонни Депп, Пенелопа Крус, Мишель Пфайффер, Уиллем Дефо, Джуди Денч, Дерек Джекоби и другие.

Интересно, что на роль миссис Хаббард, которую в итоге получила Мишель Пфайффер, рассматривались Шарлиз Терон и Анджелина Джоли. С последней кинокомпания прекратила работу из-за того, что актриса хотела изменить сценарий своей героини.

Яркость и разнообразие образов

Кроме захватывающего сюжета и звездного состава, особого внимания заслуживает продуманность каждого персонажа. Как выглядели состоятельные американцы в 30-х годах ХХ века? Какие наряды носили русские аристократы? И что надевали венгерские графини в те времена? Все эти образы в картине ярко передала команда костюмеров под руководством Александры Берн. Кроме того, она участвовала в производстве таких картин как «Призрак Оперы», «Елизавета», «Доктор Стрэндж».

Смотрите криминальную драму «Убийство в Восточном экспрессе» в воскресенье в 20:35 на ICTV.

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Теги: Супертато - Головна, фільми ICTV
04.07.2019 11:00
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