ТОП-3 образи Юлії Зорій

Ведуча програми “Ранок у Великому Місті” Юлія Зорій – це втілення жіночності, особливої краси та вишуканого смаку. Редакція ICTV обрала 3 найкращих образи чарівної ведучої.

Смарагдова сукня

Цього року на святкуванні ювілейної десятої церемонії “Viva!Найкрасивіші” Юля з’явилась у вишуканій смарагдовій сукні від дизайнера Ksenia Andress.

Яскравий літній образ

Наша чарівна ведуча знає як створити по-справжньому літній та жіночий образ. Головне – бути сміливою у виборі соковитих та яскравих кольорів.

Національне вбрання

Вже давно, вишитий одяг – не просто традиційне вбрання, а справжній модний тренд! Юлія Зорій в образі харизматичної україночки, безперечно, виглядає ще більш ефектно та вишукано.

Дивіться програму “Ранок у Великому Місті” з Юлією Зорій з вівторка по п’ятницю о 6:30 на ICTV.

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