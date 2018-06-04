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Головна / ТОП-3 образи Юлії Зорій / 04.06.2018 16:05

ТОП-3 образи Юлії Зорій

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Ведуча програми “Ранок у Великому Місті” Юлія Зорій – це втілення жіночності, особливої краси та вишуканого смаку. Редакція ICTV обрала 3 найкращих образи чарівної ведучої.

Смарагдова сукня

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Цього року на святкуванні ювілейної десятої церемонії “Viva!Найкрасивіші” Юля з’явилась у вишуканій смарагдовій сукні від дизайнера Ksenia Andress.

Яскравий літній образ

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Наша чарівна ведуча знає як створити по-справжньому літній та жіночий образ. Головне – бути сміливою у виборі соковитих та яскравих кольорів.

Національне вбрання

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Вже давно, вишитий одяг – не просто традиційне вбрання, а справжній модний тренд! Юлія Зорій в образі харизматичної україночки, безперечно, виглядає ще більш ефектно та вишукано.

Дивіться програму “Ранок у Великому Місті” з Юлією Зорій з вівторка по п’ятницю о 6:30 на ICTV.

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Теги: Ранок в Великому Місті, Юлія Зорій
04.06.2018 16:05
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