ТОП-3 образа Юлии Зорий

Ведущая программы “Утро в Большом Городе” Юлия Зорий – это воплощение женственности, особой красоты и изысканного вкуса. Редакция ICTV выбрала 3 лучших образа очаровательной ведущей.
Изумрудное платье
В этом году на праздновании юбилейной десятой церемонии “Viva! Самые красивые” ведущая появилась в изысканном изумрудном платье от дизайнера Ksenia Andress.
Яркий летний образ
Наша очаровательная ведущая знает как создать по-настоящему летний и женский образ. Главное – быть смелой в выборе сочных и ярких цветов.
Национальный наряд
Уже давно, вышитая одежда – не просто традиционный наряд, а настоящий модный тренд! Юлия Зорий в образе харизматичной украиночки, бесспорно, выглядит еще более эффектно и изысканно.
Смотрите программу “Утро в Большом Городе” с Юлией Зорий со вторника по пятницу в 6:30 на ICTV.
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