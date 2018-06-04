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Главная / ТОП-3 образа Юлии Зорий / 04.06.2018 16:05

ТОП-3 образа Юлии Зорий

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Ведущая программы “Утро в Большом Городе” Юлия Зорий – это воплощение женственности, особой красоты и изысканного вкуса. Редакция ICTV выбрала 3 лучших образа очаровательной ведущей.

Изумрудное платье

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В этом году на праздновании юбилейной десятой церемонии “Viva! Самые красивые” ведущая появилась в изысканном изумрудном платье от дизайнера Ksenia Andress.

Яркий летний образ

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Наша очаровательная ведущая знает как создать по-настоящему летний и женский образ. Главное – быть смелой в выборе сочных и ярких цветов.

Национальный наряд

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Уже давно, вышитая одежда – не просто традиционный наряд, а настоящий модный тренд! Юлия Зорий в образе харизматичной украиночки, бесспорно, выглядит еще более эффектно и изысканно.

Смотрите программу “Утро в Большом Городе” с Юлией Зорий со вторника по пятницу в 6:30 на ICTV.

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Теги: Ранок в Великому Місті, Юлія Зорій
04.06.2018 16:05
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