ТОП-3 образи Вікторії Сеник

Елегантність завжди була поза конкуренцією модних тенденцій, адже не дивлячись на постійні зміни, класичний стиль залишається актуальним за будь-яких умов. Чарівна ведуча програми «Надзвичайні новини» Вікторія Сеник безумовно має почуття стилю і дотримується стриманості та вишуканості у своїх образах.

Доволі універсальним вибором образу є класична темно-синя сукня, або з вертикальними полосами, як у нашої Вікторії. Це буде виглядати не так похмуро і строго, як сукня чорного кольору і до того ж може стати доречною не лише в офісі, а й на урочистому заході.

Класичним варіантом в сфері моди є чорна сукня. Але якщо її доповнити ще й приталеним жакетом, то образ виглядатиме значно ефектніше. Аби поєднання було не надто нудним, радимо обирати сукню та жакет у різних кольорах, як у Вікторії Сеник.

Ніщо так не підкреслює жіночність та вишуканість, як плаття в пастельних тонах. Варіант третього образу ведучої Вікторії Сеник відразу Вам додасть більше ніжності, легкості та елегантності.

Дивіться програму «Надзвичайні новини» з Вікторією Сеник із понеділка по суботу о 19:20 на ICTV.

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