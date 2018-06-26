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Главная / ТОП-3 образа Виктории Сеник / 26.06.2018 14:03

ТОП-3 образа Виктории Сеник

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Элегантность всегда была вне конкуренции модных тенденций, ведь несмотря на постоянные изменения, классический стиль остается актуальным в любых условиях. Очаровательная ведущая программы «Чрезвычайные новости» Виктория Сеник безусловно обладает чувством стиля и придерживается сдержанности и изысканности в своих образах.

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Довольно универсальным выбором образа является классическое темно-синее платье, или с вертикальными полосами, как у нашей Виктории. Это будет выглядеть не так мрачно и строго, как платье черного цвета и к тому же может стать актуальным не только в офисе, но и на торжественном мероприятии.

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Классическим вариантом в сфере моды является черное платье. Но если его дополнить еще и приталенным жакетом, то образ будет выглядеть значительно эффектнее. Чтобы сочетание было не слишком скучным, советуем выбирать платье и жакет в разных цветах, как у Виктории Сеник.

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Ничто так не подчеркивает женственность и изысканность, как платье в пастельных тонах. Вариант третьего образа ведущей Виктории Сеник сразу Вам придаст больше нежности, легкости и элегантности.

Смотрите программу «Чрезвычайные новости» с Викторией Сеник с понедельника по субботу в 19:20 на ICTV.

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Теги: Вікторія Сеник, Надзвичайні новини
26.06.2018 14:03
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