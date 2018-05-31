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Головна / ТОП-3 образи Інни Шевченко / 31.05.2018 13:58

ТОП-3 образи Інни Шевченко

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Ведуча програми «Факти» Інна Шевченко крім чудових професійних якостей володіє ще й жіночими чарами та прекрасним стилем. Редакція ICTV обрала 3 найкращих образи чарівної ведучої.

Елегантна сукня

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В цьому році на червону доріжку однієї із найбільш грандіозних подій «Viva!Найкрасивіші» ведуча програми «Факти» вийшла в червоній шифоновій сукні від бренду «GOLETS».

Класичний діловий костюм

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Нашій ведучій надзвичайно личить класичний діловий костюм. Біла сорочка, чорний піджак та чорна спідниця-олівець – це ідеальний варіант для офісного луку. А ще такий образ можна вдало комбінувати з човниками на високих підборах та стильними окулярами.

Французький стиль

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Інна Шевченко багато часу проводить у Франції, що безперечно відобразилось на різноманітті її образів. Ведуча виглядає надзвичайно вишукано та з особливим шармом в типовому одязі француженок: береті, чобітках в один колір із головним убором та пишній спідниці.

Дивіться програму «Факти» з Інною Шевченко о 15:45, 18:45, 21:05 на ICTV.

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Теги: Інна Шевченко, факти ICTV
31.05.2018 13:58
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