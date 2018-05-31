ТОП-3 образа Инны Шевченко

Ведущая программы «Факты» Инна Шевченко кроме замечательных профессиональных качеств обладает еще женскими чарами и прекрасным стилем. Редакция ICTV выбрала 3 лучших образа очаровательной ведущей.

Элегантное платье

В этом году на красную дорожку одного из самых грандиозных событий «Viva! Самые красивые» ведущая программы «Факты» вышла в красном шифоновом платье от бренда «GOLETS».

Классический деловой костюм

Нашей ведущей очень подходит классический деловой костюм. Белая рубашка, черный пиджак и черная юбка-карандаш – это идеальный вариант для офисного лука. А еще такой образ можно удачно комбинировать с лодочками на высоком каблуке и стильными очками.

Французский стиль

Инна Шевченко много времени проводит во Франции, что однозначно отразилось на многообразии ее образов. Ведущая выглядит очень изысканно и с особым шармом в типичной одежде француженок: берете, сапожках в один цвет с головным убором и пышной юбке.

Смотрите программу «Факты» с Инной Шевченко в 15:45, 18:45, 21:05 на ICTV.

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