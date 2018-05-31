PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / ТОП-3 образа Инны Шевченко / 31.05.2018 13:58

ТОП-3 образа Инны Шевченко

0 - 0

Ведущая программы «Факты» Инна Шевченко кроме замечательных профессиональных качеств обладает еще женскими чарами и прекрасным стилем. Редакция ICTV выбрала 3 лучших образа очаровательной ведущей.

Элегантное платье

27579162_154315838697758_6673416774597214208_n

В этом году на красную дорожку одного из самых грандиозных событий «Viva! Самые красивые» ведущая программы «Факты» вышла в красном шифоновом платье от бренда «GOLETS».

Классический деловой костюм

33190634_1103063109842240_6631028488222539776_n

Нашей ведущей очень подходит классический деловой костюм. Белая рубашка, черный пиджак и черная юбка-карандаш – это идеальный вариант для офисного лука. А еще такой образ можно удачно комбинировать с лодочками на высоком каблуке и стильными очками.

Французский стиль

24331997_1935305246719627_6593007522162933760_n

Инна Шевченко много времени проводит во Франции, что однозначно отразилось на многообразии ее образов. Ведущая выглядит очень изысканно и с особым шармом в типичной одежде француженок: берете, сапожках в один цвет с головным убором и пышной юбке.

Смотрите программу «Факты» с Инной Шевченко в 15:45, 18:45, 21:05 на ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Інна Шевченко, факти ICTV
31.05.2018 13:58
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати