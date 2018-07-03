2 червня в Києві відбувся перший турнір з волейболу серед українських медіа ICTV Media Cup. На території пляжу «Ольмека» організатор турніру – телеканал ICTV – розіграв перший трофей.

Телеканал ICTV організував турнір з пляжного волейболу, в якому взяли участь ЗМІ України. Змагання відбулося 2 червня на території пляжного комплексу «Ольмека» і було приурочено до Дня спортивного журналіста.

Також до турніру приєдналися і професійні спортсмени: борець греко-римського стилю Жан Беленюк і плавець Михайло Романчук. Їх команда зайняла почесне третє місце. Срібло турніру дісталося команді з проекту «Ранок у великому місті».

Редакція ICTV.ua вітає всіх спортивних журналістів з їх професійним святом!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.