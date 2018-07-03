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Головна / Телеканал ICTV організував турнір з пляжного волейболу / 03.07.2018 18:00

Телеканал ICTV організував турнір з пляжного волейболу

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2 червня в Києві відбувся перший турнір з волейболу серед українських медіа ICTV Media Cup. На території пляжу «Ольмека» організатор турніру  – телеканал ICTV – розіграв перший трофей.

Телеканал ICTV організував турнір з пляжного волейболу, в якому взяли участь ЗМІ України. Змагання відбулося 2 червня на території пляжного комплексу «Ольмека» і було приурочено до Дня спортивного журналіста.

Також до турніру приєдналися і професійні спортсмени: борець греко-римського стилю Жан Беленюк і плавець Михайло Романчук. Їх команда зайняла почесне третє місце. Срібло турніру дісталося команді з проекту «Ранок у великому місті».

Редакція ICTV.ua вітає всіх спортивних журналістів з їх професійним святом!

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Теги: ICTV, журналісти, спорт
03.07.2018 18:00
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