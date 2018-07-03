2 июня в Киеве состоялся первый турнир по волейболу среди украинских медиа ICTV Media Cup. На территории пляжа «Ольмека» организатор турнира – телеканал ICTV – разыграл первый трофей.
Телеканал ICTV организовал турнир по пляжному волейболу, в котором приняли участие СМИ Украины. Соревнование состоялось 2 июня на территории пляжного комплекса «Ольмека» и было приурочено ко Дню спортивного журналиста.
Также к турниру присоединились и профессиональные спортсмены: борец греко-римского стиля Жан Беленюк и пловец Михаил Романчук. Их команда заняла почетное третье место. Серебро турнира досталось команде из проекта «Утро в большом городе».
Редакция ICTV.ua поздравляет всех спортивных журналистов с их профессиональным праздником!
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