Телеканал ICTV готується до зйомок пілотної серії «Найкращого сищика»

Зовсім скоро ICTV розпочне зйомки нового детективного серіалу «Найкращий сищик» про пригоди українського Шерлока Холмса – Івана Підіпригори на Полтавському хуторі. Фінансову підтримку для зйомки пілотної серії надає Український культурний фонд.

Детективна комедія «Найкращий сищик» перенесе телеглядачів більш ніж на сто років у минуле і розповість про колишнього філера, детектива ХХ століття, Івана Підіпригору. Покинувши роботу у київському охоронному відділенні, герой купує хутір на Полтавщині, щоб зажити спокійним життям і зайнятися господарством. Та потяг до слідчої справи і потреба навести справедливість у злочинній губернії повертають його до таємничого світу розслідувань.

Авантюрно-пригодницьку історію зніматимуть у стилі ретро. Це екранізація серії пригодницьких книжок Владислава Івченка. Режисером нового телесеріалу стане Олександр Кириєнко, оператором – Слава Пілунський.

Зараз тривають останні приготування до зйомок: завершують проби костюмів і гриму та вирішують технічні питання. Виконавців головних ролей вже затвердили, але поки тримають в секреті.

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