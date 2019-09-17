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Главная / Телеканал ICTV готовится к съемкам пилотной серии «Лучшего сыщика» / 17.09.2019 11:28
17.09.2019 11:28
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Телеканал ICTV готовится к съемкам пилотной серии «Лучшего сыщика»

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Совсем скоро ICTV начнет съемки нового детективного сериала «Лучший сыщик» о приключениях украинского Шерлока Холмса Ивана Подопригоры на Полтавском хуторе. Финансовую поддержку для съемки пилотной серии предоставляет Украинский культурный фонд.

Детективная комедия «Лучший сыщик» перенесет телезрителей более чем на сто лет в прошлое и расскажет о бывшем филлере, детективе ХХ века, Иване Подопригоре. Бросив работу в киевском охранном отделении, герой покупает хутор на Полтавщине, чтобы зажить спокойной жизнью и заняться хозяйством. Но тяга к следствиям и необходимость навести справедливость в преступной губернии возвращают его к таинственному миру расследований.

Авантюрно-приключенческую историю будут снимать в стиле ретро. Это экранизация серии  приключенческих книжек Владислава Ивченка. Режиссером нового телесериала станет Александр Кириенко, оператором Слава Пилунский.

Сейчас идут последние приготовления к съемкам: завершают пробы костюмов и грима и решают технические вопросы. Исполнителей главных ролей уже утвердили, но пока держат в секрете.

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Теги: серіали на ICTV, українські серіали
17.09.2019 11:28
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