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Головна / Танго, румба, ча-ча-ча: Юлія Зорій зайнялась бальними танцями / 12.07.2019 13:31
12.07.2019 13:31
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Танго, румба, ча-ча-ча: Юлія Зорій зайнялась бальними танцями

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Талановиті люди – талановиті  у всьому! Ведуча програми «Ранок у Великому Місті» впевнено крокує до своєї мрії і вже 4 місяці займається бальними танцями. Днями зірка ICTV поділилася в соціальних мережах своїми успіхами.

Юлія Зорій зазначила, що мріяла про бальні танці із самого дитинства, але оскільки театральний гурток забирав увесь вільний час – вирішила тільки зараз здійснити давню маленьку мрію.

12 виходів на паркет – done.Попереду ще 22! Ніколи б не повірила, що зможу навчитися танцювати rumba, cha-cha, swing, hustle, bachata, tango, waltz і інші. Ось вже привід похвалити себе.

Шанувальники вражені красою та граційністю ведучої та навіть пропонують їй задуматись над участю в танцювальному шоу.

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Теги: Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
12.07.2019 13:31
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