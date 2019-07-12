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Главная / Танго, румба, ча-ча-ча: Юлия Зорий занялась бальными танцами / 12.07.2019 13:31
12.07.2019 13:31
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Танго, румба, ча-ча-ча: Юлия Зорий занялась бальными танцами

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Талантливые люди – талантливы во всем! Ведущая программы «Утро в Большом Городе» уверенно шагает к своей мечте и уже 4 месяца занимается бальными танцами. На днях звезда ICTV поделилась в социальных сетях своими успехами.

Юлия Зорий отметила, что мечтала о бальных танцах с самого детства, но поскольку театральный кружок забирал все свободное время – решила только сейчас осуществить давнюю маленькую мечту.

12 выходов на паркет – done. Впереди еще 22! Никогда бы не поверила, что смогу научиться танцевать rumba, cha-cha, swing, hustle, bachata, tango, waltz и другие. Вот уж повод похвалить себя.

Поклонники поражены красотой и грациозностью ведущей и даже предлагают ей задуматься над участием в танцевальном шоу.

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Теги: Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
12.07.2019 13:31
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