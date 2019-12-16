СИЛЬНІ: новий спецпроект від «Фактів» ICTV та Veteran hub

Нещодавно «Факти» ICTV разом з Ветеран хабом запустили спеціальний проект «Сильні», аби підтримати українців, які повернулися у мирне життя після війни. Ведучий «Фактів» Петро Дем’янчук особисто розпитує ветеранів про війну, про мир та про те, як це – знайти нових друзів та себе у мирному житті.

Вони повернулися з війни, пережили пекло ворожих атак, втрачали побратимів, зазнавали втрат, поранень, контузій – але вони вижили. Спецпроект «Сильні» розповідає історії українців, які воювали, повернулися і продовжують жити активним життям.

Ведучий «Фактів» Петро Дем’янчук зламав телевізійні шаблони – вийшов за межі студії в прямому значенні цього виразу. Щоб зануритися у спецпроект повністю, йому довелося стріляти по мішенях, повторювати танцювальні «па», розбиратися в тонкощах бізнесу та намотувати кілометри на стадіоні.

– Ми багато розповідаємо про війну на передовій, але досі мало говорили про ще один бій, який ведуть воїни, котрі повертаються в мирну реальність – бій за нового себе, за право жити, працювати, радіти і далі бути щасливим.

Тисячі бійців повертаються додому і не знаходять себе в суспільстві, котре волає, що стомилось від війни, яку бачило лише по телевізору.

Їм психологічно важко адаптуватися і часто наші захисники втрачають орієнтири , себе, родини, а то й зводять рахунки з життям. Ми хочемо на позитивних прикладах побратимів показати, що життя після війни триває. І якщо вдасться підставити плече і повернути до життя хоч одного солдата – це вже буде успіх, – розповідає телеведучий.

У першому випуску «Сильні» розповіли історію бійця ООС Вадима Коробенка. У 2014 році хлопець добровільно пішов на війну. Майже рік він відслужив у секторі «М», далі – хвороба, демобілізація, апатія. До активного життя Вадима повернув спринтерський біг та – як не дивно – домашній улюбленець Бруно. Допомогли і спеціалісти Ветеран хабу із кваліфікованою підтримкою психологів, як та юристів. Зараз Вадим – учасник Ігор Нескорених, а також працює старшим редактором проекту «Полігон».

В ефір ICTV вже вийшов перший випуск спецпроекту. Наразі журналісти працюють над наступними випусками програми, які глядачі телеканалу зможуть побачити в рамках випусків «Фактів» . Дивіться спеціальний проект «Фактів» з ведучим Петро Дем’янчуком вже цієї п’ятниці, 20 грудня о 8.45 та 18.45 на ICTV.

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