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Главная / СИЛЬНЫЕ: новый спецпроект от ФАКТОВ ICTV и VETERAN HUB / 16.12.2019 16:45
16.12.2019 16:45
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СИЛЬНЫЕ: новый спецпроект от ФАКТОВ ICTV и VETERAN HUB

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Недавно «Факты» ICTV совместно с Ветеран хабом запустили специальный проект «Сильные», чтобы поддержать украинцев, вернувшихся в мирную жизнь после войны. Ведущий «Фактов» Петр Демьянчук лично расспрашивает ветеранов о войне, о мире и о том, каково это – найти новых друзей и себя в мирной жизни.

Они вернулись с войны, пережили ад вражеских атак, теряли собратьев, несли потери, получали ранения, контузии – но они выжили. Спецпроект «Сильные» рассказывает истории украинцев, которые воевали, вернулись и продолжают жить активной жизнью.

Ведущий «Фактов» Петр Демьянчук сломал телевизионные шаблоны – вышел за пределы студии в прямом смысле этого слова. Чтобы окунуться в спецпроект полностью, ему пришлось стрелять по мишеням, повторять танцевальные «па», разбираться в тонкостях бизнеса и наматывать километры на стадионе.

Мы много рассказываем о войне на передовой, но до сих пор мало говорили про еще один бой, который ведут воины, которые возвращаются в мирную реальность – бой за нового себя, за право жить, работать, радоваться и дальше быть счастливым.

Тысячи бойцов возвращаются домой и не находят себя в обществе, которое говорит, что устало от войны, которую видело только по телевизору.

Им психологически трудно адаптироваться и часто наши защитники теряют ориентиры, себя, семьи, а то и сводят счеты с жизнью. Мы хотим на положительных примерах собратьев показать, что жизнь после войны продолжается. И если удастся подставить плечо и вернуть к жизни хоть одного солдата – это уже будет успех, – рассказывает телеведущий.

В первом выпуске «Сильные» рассказали историю бойца ООС Вадима Коробенка. В 2014 году парень добровольно пошел на войну. Почти год он отслужил в секторе «М», дальше – болезнь, демобилизация, апатия. К активной жизни Вадима вернул спринтерский бег и – как ни странно – домашний любимец Бруно. Помогли и специалисты Ветеран хаба с квалифицированной поддержкой как психологов, так и юристов. Сейчас Вадим – участник Игр Непокоренных, а также работает старшим редактором проекта «Полигон».

В эфир ICTV уже вышел первый выпуск спецпроекта. Сейчас журналисты работают над следующими выпусками программы, которые зрители телеканала смогут увидеть в рамках выпусков «Фактов». Смотрите специальный проект «Фактов» с ведущим Петром Демьянчуком уже в эту пятницу, 20 декабря в 8.45 и 18.45 на ICTV.

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Теги: Петро Дем’янчук, факти ICTV
16.12.2019 16:45
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