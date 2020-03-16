Супутниковий телеканал ICTV Ukraine почав мовлення: як налаштувати прийом

Холдинг StarLightMedia запустив новий супутниковий телеканал ICTV Ukraine. Найкращі продукти ICTV, Нового каналу та СТБ транслюватимуться на відкритому супутнику та будуть доступні по всій території України, включно з окупованими територіями.

6 березня медіагрупа StarLightMedia отримала ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на міжнародний канал ICTV Ukraine. 16 березня канал почав мовлення. Для прийому сигналу відкритого супутника скористуйтеся налаштуваннями:

Супутниковий ретранслятор — Astra 4А

Орбітальна позиція — 4.9°E

Частота прийому — 12 130 МГц

Поляризація – вертикальна

Символьна швидкість — SR —27 500 ксимв/с

Коррекция — FEC 3/4

Також запущено сайт нового телеканалу ictvukraine.tv. На ньому ви можете ознайомитися з телепрограмою, списком проектів, налаштуваннями супутника, а також залишити відгук.

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