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Главная / Супутниковий телеканал ICTV Ukraine почав мовлення: як налаштувати прийом / 16.03.2020 13:34
16.03.2020 13:34
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Супутниковий телеканал ICTV Ukraine почав мовлення: як налаштувати прийом


Холдинг StarLightMedia запустив новий супутниковий телеканал ICTV Ukraine. Найкращі продукти ICTV, Нового каналу та СТБ транслюватимуться на відкритому супутнику та будуть доступні по всій території України, включно з окупованими територіями.

6 березня медіагрупа StarLightMedia отримала ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на міжнародний канал ICTV Ukraine. 16 березня канал почав мовлення. Для прийому сигналу відкритого супутника скористуйтеся налаштуваннями:

Супутниковий ретранслятор — Astra 4А

Орбітальна позиція — 4.9°E

Частота прийому — 12 130 МГц

Поляризація – вертикальна

Символьна швидкість — SR —27 500 ксимв/с

Коррекция — FEC 3/4

Також запущено сайт нового телеканалу ictvukraine.tv. На ньому ви можете ознайомитися з телепрограмою, списком проектів, налаштуваннями супутника, а також залишити відгук.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: ICTV, ictv ukraine
16.03.2020 13:34



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