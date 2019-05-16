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Головна / Стартувало голосування за ТОП-50 НОВИХ ЛІДЕРІВ другого сезону / 16.05.2019 14:33

Стартувало голосування за ТОП-50 НОВИХ ЛІДЕРІВ другого сезону

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15 травня стартувало голосування за ТОП-50 НОВИХ ЛІДЕРІВ другого сезону національного телепроекту від ICTV. Цього разу голосування триватиме лише 8 днів. 25 Лідерів оберуть на сайті інтернет-виборці, другу половину – відбірковий комітет. Обрати «свого» лідера можна на сайті NOVILIDERY.COM до 23 травня включно. Проголосувати можна один раз і лише за одного лідера.

З більш ніж 500 анкет, отриманих від охочих взяти участь у проекті, перевірку пройшли 275 осіб. Саме серед них можна обрати лідера із найбільш цікавою ідеєю національного масштабу. За словами організаторів проекту, це дозволить обмежити фальсифікації і не дасть учасникам займатись політичними іграми.

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– У цьому році не так багато лідерів, як минулого разу, що пов’язано із посиленими вимогами Наглядової ради, – зауважує Ольга Тищук, керівник Департаменту Інтернет-проектів телеканалу ICTV.

– Але є час ознайомитися з анкетами, проаналізувати, оцінити людину, оглянути її програму і  зупинити свій вибір на достойному кандидатові.

Лідируючі напрямки ідей цьогорічних учасників такі: 54 учасники запропонували ідеї з поліпшення державного управління; 45 лідерів хочуть покращувати соціальний захист українців; 44 особи планують розвивати ідеї економічного спрямування;  21 – гуманітарного. Також пропонуються такі напрямки: права людини (18 лідерів); миротворення та реінтеграція (9 лідерів); правоохоронна система (8 лідерів); фінанси та банківська система (6 лідерів); судова система (5 лідерів); безпека та оборона (5 лідерів). Ще 59 учасників запропонували цікаві ідеї національного масштабу, які не входять до жодної з цих категорій.

Нагадаємо, після відбору п’ятдесяти найкращих претендентів лише восьмеро потраплять до фінального телевізійного шоу, де у прямому ефірі представлятимуть свої ідеї, відповідатимуть на запитання та пройдуть випробування від експертів.

Знайомся з програмами кандидатів на сайті NOVILIDERY.COM та обирай «свого» лідера вже зараз!

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Теги: Нові лідери
16.05.2019 14:33
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