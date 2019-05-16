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Главная / Стартовало голосование за ТОП-50 НОВЫХ ЛИДЕРОВ второго сезона / 16.05.2019 14:33

Стартовало голосование за ТОП-50 НОВЫХ ЛИДЕРОВ второго сезона

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15 мая стартовало голосование за ТОП-50 НОВЫХ ЛИДЕРОВ второго сезона национального телепроекта от ICTV. На этот раз голосование продлится всего 8 дней. 25 лидеров выберут на сайте интернет-избиратели, вторую половину – отборочный комитет. Выбрать «своего» лидера можно на сайте NOVILIDERY.COM до 23 мая включительно. Проголосовать можно один раз и только за одного лидера.

Из более чем 500 анкет, полученных от желающих принять участие в проекте, проверку прошли 275 человек. Именно среди них можно выбрать лидера с наиболее интересной идеей национального масштаба. По словам организаторов проекта, это позволит ограничить фальсификации и не даст участникам заниматься политическими играми.

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– В этом году не так много лидеров, как в прошлый раз, что связано с усиленными требованиями Наблюдательного совета, – отмечает Ольга Тыщук, руководитель Департамента Интернет-проектов телеканала ICTV.

Но есть время ознакомиться с анкетами, проанализировать, оценить человека, осмотреть его программу и остановить свой выбор на достойном кандидате.

Лидирующие направления идей нынешних участников таковы: 54 участника предложили идеи по улучшению государственного управления; 45 лидеров хотят улучшать социальную защиту украинцев; 44 человека планируют развивать идеи экономической направленности; 21 – гуманитарной. Также предлагаются следующие направления: права человека (18 лидеров) миротворчества и реинтеграции (9 лидеров) правоохранительная система (8 лидеров); финансы и банковская система (6 лидеров); судебная система (5 лидеров); безопасность и оборона (5 лидеров). Еще 59 участников предложили интересные идеи национального масштаба, которые не входят ни в одну из этих категорий.

Напомним, после отбора пятидесяти лучших претендентов только восемь попадут в финальное телевизионное шоу, где в прямом эфире будут представлять свои идеи, отвечать на вопросы и пройдут испытания от экспертов.

Знакомься с программами кандидатов на сайте NOVILIDERY.COM и выбирай «своего» лидера уже сейчас!

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Теги: Нові лідери
16.05.2019 14:33
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