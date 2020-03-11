StarLightMedia запускає новий міжнародний телеканал ICTV Ukraine

6 березня медіагрупа StarLightMedia отримала ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на міжнародний канал ICTV Ukraine. Мовлення телеканалу розпочнеться на відкритому супутнику c 16 березня, в терміни, узгоджені з офісом президента України.

«ICTV Ukraine отримав ліцензію і вже 16 березня з’явиться в ефірі у вільному доступідля всіх, хто слідкує за новинами і хотів би отримувати якісну інформацію про нашу країну.

Ми вважаємо запуск такого каналу – прекрасним прикладом партнерства небайдужих людей, бізнесу і влади.

Адже розпочалося все зі звернення Президента до нас, представників медіаіндустрії. Водночас ми давно обговорювали, що наші громадяни за кордоном повинні мати можливість бачити, що відбувається в Україні і чути рідну мову, де б вони не були. Тож сподіваюся, що наша співпраця з владою приведе до того, що ICTV Ukraine будуть дивитись не тільки у Криму та на тимчасово окупованих наших землях, не тільки українці у Росії, але і в усьому світі» – зазначає Олександр Богуцький, президент StarLightMedia.

Трансляція буде здійснюватися переважно на базі телеканалу ICTV та його інформаційних продуктів, а також включатиме розважальні продукти Нового каналу та СТБ.

Новий міжнародний канал не буде дублювати сітку закодованих мовників повністю, а буде включати ті телевізійні продукти, мовлення яких у відкритому доступі буде погоджено з правовласниками контенту.

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