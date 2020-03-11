StarLightMedia запускает новый международный телеканал ICTV Ukraine

6 марта медиагруппа StarLightMedia получила лицензию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на международный канал ICTV Ukraine. Вещание телеканала начнется на открытом спутнике c 16 марта, в сроки, согласованные с офисом президента Украины.

«ICTV Ukraine получил лицензию и уже 16 марта появится в эфире в свободном доступе для всех, кто следит за новостями и хотел бы получать качественную информацию о нашей стране.

Мы считаем запуск такого канала – прекрасным примером партнерства неравнодушных людей, бизнеса и власти.

Ведь началось все с обращения Президента к нам, представителям медиаиндустрии. В то же время мы давно обсуждали, что наши граждане за рубежом должны иметь возможность видеть, что происходит в Украине и слышать родной язык, где бы они ни были. Поэтому надеюсь, что наше сотрудничество с властью приведет к тому, что ICTV Ukraine будут смотреть не только в Крыму и на временно оккупированных наших землях, не только украинцы в России, но и во всем мире» – отмечает Александр Богуцкий, президент StarLightMedia.

Трансляция будет осуществляться преимущественно на базе телеканала ICTV и его информационных продуктов, а также будет включать развлекательные продукты Нового канала и СТБ.

Новый международный канал не будет дублировать сетку закодированных вещателей полностью, а будет включать те телевизионные продукты, вещание которых в открытом доступе будет согласовано с правообладателями контента.

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