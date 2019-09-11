StarLightMedia оголосила про початок роботи над великим проектом «Україна в Іменах»

Група StarLightMedia починає роботу над новим великим проектом «Україна в Іменах». Це буде цикл міні-серіалів, присвячених видатним українцям і визначним подіям в історії України. Зараз Групою оголошено відбір сценаріїв.

– Проект «Україна в Іменах» – це абсолютно логічне продовження соціально-відповідальної місії StarLightMedia. Адже Група, програми якої щодня дивляться більше чверті українців, точно відповідальна за формування уявлень глядача про визначні події країни.

Ми прагнемо показати наші історичні успіхи, наші історичні постаті, розширивши світогляд українців поза межі знань лише про тих, кого зображено на українських грошах та чиїми іменами названо вулиці українських міст.

Ми переконані в абсолютній актуальності такого рішення, відчуваємо впевненість в своїх силах зробити цю роботу добре і відкриті до партнерства з найбільшими українськими талантами, рівно як і з державою, в реалізації цього наміру, адже «Україна в Іменах» – це проект про об’єднання країни на основі національної гордості за спільну історію і за людей, які її творили, – коментує Михайло Царьов, СЕО Групи.

– Історія України переповнена неймовірними прекрасними ідеями і дуже яскравими особистостями. Ми постараємось об’єднати таланти для правильної розповіді про них. І ми б хотіли, аби базовим форматом проекту стали міні-фільми на 2-8 серій.

Прем’єра лінійки «Україна в Іменах», за нашими планами, має відбутися так скоро, наскільки ми зможемо. І ми розглядаємо показ окремих серіалів проекту на всіх телеканалах Групи.

Зараз у всіх на слуху успіх «Кріпосної», а значить ми повинні використовувати лідерство нашого продукту для пропозиції нового – з героями, які зробили нашу країну відомою, і з тими, чиї імена несправедливо не стали відомими, – розповідає про проект Дмитро Троїцький, керівник напрямку Мовлення.

Нас надихнули потужні історії служіння творця своєму покликанню, наперекір суспільним забобонам через глибоко драматичний внутрішній конфлікт.

Адже трагедія цькування, неприйняття і випередження свого часу ставила кожного з них перед моральною дилемою – зрадивши себе, обслуговувати систему чи бути вільним, жертвуючи особистим щастям і, навіть, життям. Проте, нам важливо не лише візуалізувати глядачу історію героїзму того чи іншого українського діяча, але перед усім через її драматичний об‘єм донести, що це не ідеологічні ідоли, а живі люди зі своїми пристрастями, сумнівами, недоліками. А отже, герої серед нас, – говорить генеральний продюсер серіального виробництва Групи StarLightMedia Галина Балан-Тімкіна.

У планах Групи для проекту «Україна в Іменах» зняти серіали про Олену Телигу, Остапа Вишню, Віктора Глушкова, Сержа Лифаря, Соломію Крушельницьку, Марію Заньковецьку, Катерину Білокур, Олександра Довженко, Леся Курбаса, Миколу Куліша, Леоніда Бикова та багатьох інших яскравих і непересічних особистостей України.

Заявки на участь у пітчингу сценаріїв для проекту “Україна в Іменах” можна направляти через сайт https://story.slm.ua/

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