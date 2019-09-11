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Главная / StarLightMedia объявила о начале работы над большим проектом «Украина в Именах» / 11.09.2019 16:08
11.09.2019 16:08
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StarLightMedia объявила о начале работы над большим проектом «Украина в Именах»

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Группа StarLightMedia начинает работу над новым большим проектом «Украина в Именах». Это будет цикл мини-сериалов, посвященных выдающимся украинцам и знаковым событиям в истории Украины. Сейчас Группой объявлен отбор сценариев.

– Проект «Украина в Именах» – это абсолютно логическое продолжение социально-ответственной миссии StarLightMedia. Ведь Группа, программы которой ежедневно смотрят более четверти украинцев, точно ответственна за формирование представлений зрителя о выдающихся событиях страны.

Мы хотим показать наши исторические успехи, наши исторические фигуры, расширив кругозор украинцев за пределы знаний лишь о тех, кто изображен на украинских деньгах и чьими именами названы улицы украинских городов.

Мы убеждены в абсолютной актуальности такого решения, чувствуем уверенность в своих силах сделать эту работу хорошо и открыты для партнерства с крупнейшими украинскими талантами, равно как и с государством, в реализации этого намерения, ведь «Украина в Именах» – это проект про объединение страны на основе национальной гордости за общую историю и за людей, которые ее творили, – комментирует Михаил Царев, СЕО Группы.

– История Украины переполнена невероятными прекрасными идеями и очень яркими личностями. Мы постараемся объединить таланты для правильного рассказа о них. И мы бы хотели, чтобы базовым форматом проекта стали мини-фильмы из 2-8 серий.

Премьера линейки «Украина в Именах», по нашим планам, должна состояться так скоро, насколько мы сможем. И мы рассматриваем показ отдельных сериалов проекта на всех телеканалах Группы.

Сейчас у всех на слуху успех «Крепостной», а значит мы должны использовать лидерство нашего продукта для предложения нового – с героями, которые сделали нашу страну известной, и с теми, чьи имена несправедливо не столь известны, – рассказывает о проекте Дмитрий Троицкий, руководитель направления Вещание.

Нас вдохновили мощные истории служения творцов своему призванию, наперекор общественным предрассудкам через глубоко драматический внутренний конфликт.

Ведь трагедия травли, неприятия и опережения своего времени ставила каждого из них перед моральной дилеммой – изменив себя, обслуживать систему или быть свободным, жертвуя личным счастьем и даже жизнью. Однако, нам важно не только визуализировать зрителю историю героизма того или иного украинского деятеля, а, прежде всего, из-за ее драматического объема донести, что это не идеологические идолы, а живые люди со своими страстями, сомнениями, недостатками. А значит, герои среди нас, – говорит генеральный продюсер сериального производства Группы StarLightMedia Галина Балан-Тимкина.

В планах Группы для проекта «Украина в Именах» снять сериалы о Елене Телиге, Остапе Вишне, Викторе Глушкове, Серже Лифаре, Соломие Крушельницкой, Марии Заньковецкой, Екатерине Билокур, Александре Довженко, Лесе Курбасе, Николае Кулише, Леониде Быкове и многих других ярких и незаурядных личностей Украины.

Заявки на участие в питчинге сценариев для проекта “Украина в Именах” можно направлять через сайт https://story.slm.ua/

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Теги: StarLightMedia, Украина в Именах
11.09.2019 16:08
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