Скільки може заробити в Нью-Йорку голий ковбой? Особливості національної роботи

Андрій Зрожевський і Олег Шевчук дізналися все про складнощі і принади роботи в США. Перший випуск тревел-шоу «Особливості національної роботи» про найнебезпечніший і найдорожчий райони Нью-Йорка.

Перший випуск третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» приготував глядачам знайомство з містом – мрією. Ведучі шоу Анрюха і Олег відправляються на знайомство з Нью-Йорком. Уже в першому випуску хтось із них опиниться в найнебезпечнішому районі міста, щоб зайнятися брудною роботою. А хтось в самому центрі буде розгулювати в непристойному вигляді і роздавати автографи!

Що посварить Андрюха з новим ведучим? Скільки можна заробити на Бродвеї? І чому Андрюха залишиться без зарплати після важкого дня на Манхеттені?

Не пропустіть прем’єру шоу «Особливості національної роботи» вже 3 березня на ICTV!