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Главная / Сколько может заработать в Нью-Йорке голый ковбой? Особенности национальной работы / 01.03.2018 11:00

Сколько может заработать в Нью-Йорке голый ковбой? Особенности национальной работы

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Андрей Зрожевский и Олег Шевчук узнали все о сложностях и прелестях работы в США. Первый выпуск тревел-шоу «Особенности национальной работы» о самом опасном и самом дорогом районах Нью-Йорка.

Первый выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» приготовил зрителям знакомство с городом – мечтой.  Ведущие шоу Анрюха и Олег отправляются на знакомство с Нью-Йорком. Уже в первом выпуске кто-то из них окажется в самом опасном районе города чтобы заняться грязной работой. А кто-то в самом центре будет разгуливать в  непристойном виде и раздавать автографы!

Что поссорит Андрюху с новым ведущим? Сколько можно заработать на Бродвее? И почему Андрюха останется без зарплаты после тяжелого дня на Манхэттене?

Не пропустите премьеру шоу «Особенности национальной работы» уже 3 марта на ICTV!

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы
01.03.2018 11:00
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