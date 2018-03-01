Сколько может заработать в Нью-Йорке голый ковбой? Особенности национальной работы

Андрей Зрожевский и Олег Шевчук узнали все о сложностях и прелестях работы в США. Первый выпуск тревел-шоу «Особенности национальной работы» о самом опасном и самом дорогом районах Нью-Йорка.

Первый выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» приготовил зрителям знакомство с городом – мечтой. Ведущие шоу Анрюха и Олег отправляются на знакомство с Нью-Йорком. Уже в первом выпуске кто-то из них окажется в самом опасном районе города чтобы заняться грязной работой. А кто-то в самом центре будет разгуливать в непристойном виде и раздавать автографы!

Что поссорит Андрюху с новым ведущим? Сколько можно заработать на Бродвее? И почему Андрюха останется без зарплаты после тяжелого дня на Манхэттене?

Не пропустите премьеру шоу «Особенности национальной работы» уже 3 марта на ICTV!