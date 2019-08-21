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Головна / Шляхетні волоцюги – подвійна українська прем’єра на ICTV до Дня Незалежності / 21.08.2019 10:30
21.08.2019 10:30
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Шляхетні волоцюги – подвійна українська прем’єра на ICTV до Дня Незалежності

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24 серпня, до Дня Незалежності України, канал ICTV покаже в ефірі музично-комедійний бойовик «Шляхетні волоцюги». Прем’єра нової авантюрної стрічки буде подвійною – її вперше покажуть на телебаченні та в інтернеті. Дивіться фільм «Шляхетні волоцюги» 24 серпня в телеефірі ICTV та ексклюзивно на сайті ICTV.ua.

«Шляхетні волоцюги» присвячено пригодам в колоритній атмосфері міжвоєнного Львова 1938-39-го років. У центрі сюжету опинилися двоє дрібних злодіїв, типові львівські батяри Бодя і Мірек, які вимушено стають опікунами юної Христі. У дівчини ж є браслет самого Олександра Македонського, полювання на який розгортають нацистські шпигуни та есесівці, радянські агенти НКВС та загадкова баронеса.

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Фільм насичено як пригодницьким екшном, так і безліччю жартів, які будуть зрозумілі всім українцям. Окремої уваги заслуговує  музичний супровід – основні пісні саундтреку були ексклюзивно записані культовим гуртом «Брати Гадюкіни».

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Знімальній команді фільму вдалося передати атмосферу Львову 30-х років так вдало, що «Шляхетні волоцюги» отримали нагороди: Юрій Король переміг у номінації «Найкраща операторська робота» на 7-му Міжнародному фестивалі «Корона Карпат», а Марія Керо стала Найкращим художникам по костюмах, отримавши нагороду національної кінопремії «Золота дзиґа». Режисером «Шляхетних волоцюг» став Олександр Березань, який знімає нову пригодницьку історію для ICTV «Абсолютно брехлива історія» – цього разу про козаків.

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Прем’єра фільму, створеного за підтримки Державного агентства України з питань кіно, в кінотеатрах країни відбулася у вересні 2018-го року, телеканал ICTV був головним медійним партнером стрічки. Тепер відбудеться телевізійна та інтернет-прем’єра, а отже оцінити нову авантюрну комедію українського виробництва зможуть усі.

Дивіться музично-комедійний бойовик «Шляхетні волоцюги» 24 серпня о 14:20 в ефірі ICTV та онлайн на сайті ICTV.ua.

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Теги: ICTV, українські кінострічки
21.08.2019 10:30
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